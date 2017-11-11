Бывшего президента ФИФА Йозефа Блаттера обвинили в сексуальных домогательствах

Одна из лучших голкиперов в мире, вратарь женской сборной США по футболу Хоуп Соло обвинила бывшего президента Международной федерации футбола Йозефа Блаттера в сексуальных домогательствах.
По словам Соло, во время церемонии вручения премии «Золотой мяч» в 2013 году, Блаттер схватил ее за задницу прямо перед выходом на сцену.
Голкипер сборной США и Блаттер вместе вручали приз лучшей футболистке 2012-го, соотечественнице Соло — Эбби Вамбах.
«Я была в шоке, совершенно обескуражена», — сказала Хоуп Соло в интервью The Guardian — Но мне пришлось быстро собраться, чтобы вручить своей сокоманднице самую большую награду в карьере и порадоваться вместе с ней»
Швейцарец все обвинения отрицает и называет их абсурдными.
Хоуп Соло — одна из самых титулованных футболисток в истории сборной США, чемпионка мира (2015) и дважды олимпийская чемпионка (2008, 2012).
Еще в октябре она написала пост в Инстаграм, в котором выразила восхищение женщинами, которые осмелились заговорить о домогательствах и призвала спортсменок также открыться.
For the past few days, I have been thinking about all the uncomfortable situations myself and/or my teammates have experienced throughout the years with trainers, doctors, coaches, executives and even teammates. From inappropriate comments, unwanted advances and grabs of the ass to coaches and GMs and even press officers speaking about players "tits” and physical appearance, sexual harassment is rampant in the sports world. I always felt I’d “handled it” and stood up for myself in those situations, but there were never any consequences for the perpetrators. That needs to change. Silence will not change the world! #MeToo
Зепп Блаттер занимал пост главы ФИФА на протяжении 17 лет (1998-2015). 81-летнего швейцарца не раз обвиняли в сексизме. Свой пост он покинул после обвинений в коррупции.
Череда обвинений в сексуальных домогательствах началась в октябре 2017 года с признаний голливудских актрис, до которых многие годы домогался продюсер Харви Вайнштейн.
Хотя скандалы вокруг сексуальных домогательств в спорте начались раньше — в конце 2016 года в суд на врача олимпийской сборной Ларри Нассара подали американские гимнастки, а британский футбол потрясли истории спортсменов, рассказавших, как в юношестве до них домогался или насиловал тренер Барри Беннел.
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