Бывшего президента ФИФА Йозефа Блаттера обвинили в сексуальных домогательствах

Одна из лучших голкиперов в мире, вратарь женской сборной США по футболу Хоуп Соло обвинила бывшего президента Международной федерации футбола Йозефа Блаттера в сексуальных домогательствах.

По словам Соло, во время церемонии вручения премии «Золотой мяч» в 2013 году, Блаттер схватил ее за задницу прямо перед выходом на сцену.

Голкипер сборной США и Блаттер вместе вручали приз лучшей футболистке 2012-го, соотечественнице Соло — Эбби Вамбах.

«Я была в шоке, совершенно обескуражена», — сказала Хоуп Соло в интервью The Guardian — Но мне пришлось быстро собраться, чтобы вручить своей сокоманднице самую большую награду в карьере и порадоваться вместе с ней»

Швейцарец все обвинения отрицает и называет их абсурдными.

Хоуп Соло — одна из самых титулованных футболисток в истории сборной США, чемпионка мира (2015) и дважды олимпийская чемпионка (2008, 2012).

Еще в октябре она написала пост в Инстаграм, в котором выразила восхищение женщинами, которые осмелились заговорить о домогательствах и призвала спортсменок также открыться.

Зепп Блаттер занимал пост главы ФИФА на протяжении 17 лет (1998-2015). 81-летнего швейцарца не раз обвиняли в сексизме. Свой пост он покинул после обвинений в коррупции.

Череда обвинений в сексуальных домогательствах началась в октябре 2017 года с признаний голливудских актрис, до которых многие годы домогался продюсер Харви Вайнштейн.

Хотя скандалы вокруг сексуальных домогательств в спорте начались раньше — в конце 2016 года в суд на врача олимпийской сборной Ларри Нассара подали американские гимнастки, а британский футбол потрясли истории спортсменов, рассказавших, как в юношестве до них домогался или насиловал тренер Барри Беннел.

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