Чуйская область: Бетонная плита упала на жилой дом — погибла девушка, еще пятеро в больнице

В селе Ново-Павловка Сокулукского района бетонная плита сорвалась со строительного крана и упала на жилой дом. Жители дома праздновали день рождения бабушки, когда плитой убило девушку. Остальных членов семьи госпитализировали.

Министерство чрезвычайных ситуаций сообщило, что несчастный случай произошел 10 ноября в 19 часов.

Уже потемнело, но рабочие продолжали стройку. Когда они поднимали бетонную плиту на вершину строящегося здания, у крана предположительно оборвался трос.

Бетонная плита упала на соседний жилой дом, где семья праздновала день рождения.

В результате погибла девушка 1991 года рождения, а пожилую именинницу доставили в реанимацию. Госпитализировали и других членов семьи.

«Погибла одна женщина, пострадали пять человек: мужчина, три женщины и девочка», — сообщила пресс-служба МЧС.

По словам живущего в пострадавшем доме Данияра Амантаева, плита разломилась пополам.

«Говорят, что оборвался трос автокрана. Но на самом деле бетонная плита разломалась на две части и упала на крышу. Она была некачественная», — сказал он.

Семья погибшей обратилась в РОВД.

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