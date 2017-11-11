Джалал-Абад: Подравшиеся с милицией участники свадебного кортежа будут убирать улицы города

Участники свадебного кортежа в Джалал-Абаде подрались с милицией в парке, после чего были задержаны 18 человек. Пять из них поместили в СИЗО на два месяца, еще 13 в качестве наказания отправили убирать улицы.

Как сообщила пресс-служба УВД Джалал-Абадской области, 13 мужчин, задержанных за драку на пять суток, начиная с 10 ноября будут убирать улицы в качестве наказания. Еще пять человек проведут два месяца в СИЗО.

Ранее издание «Турмуш» писало, что в отношении 18 задержанных возбудили уголовные дела по двум статьям «мелкое хулиганство» и «применение насилия в отношении представителя власти».

Потасовка участников свадебного кортежа с милицией произошла 8 ноября.

По данным милиции, в парке мужчины употребляли алкоголь, а в ответ на требование сотрудников правоохраны сохранять общественный порядок нанесли удары по служебному автомобилю.

Завязалась драка, только после прибытия дополнительного наряда милиции гостей свадьбы удалось остановить.

По словам очевидцев, во время драки были слышны выстрелы — милиционерам пришлось открыть стрельбу в воздух, чтобы попытаться успокоить участников драки.

«Когда участники инцидента начали бить по капоту, сотрудники патрульной милиции произвели два предупредительных выстрела в воздух. Только после этого хулиганы усмирились», — сказали в милиции.

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