Баткен: Таможня пресекла контрабанду лекарств на сумму в почти 2 млн сомов

Таможенники в районе села Кызыл-Бел Баткенской области обнаружили в машине лекарства на сумму 1 900 500 сомов — их провезли контрабандой из Таджикистана.

В районе села Кызыл-Бел Баткенской области сотрудниками оперативной таможни «Юг» был остановлен автомобиль, в багажнике которого обнаружили три сумки с лекарствами.

Лекарства были произведены в Индии и ввезены в Кыргызстан контрабандой с территории Таджикистана.

Всего в сумках было около 10 наименований лекарств и медпрепаратов на сумму в 1 900 500 сомов.

По информации таможни, материалы дела переданы в ошскую прокуратуру.

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