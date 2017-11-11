По «Звездным войнам» снимут сериал и новую трилогию

Новую трилогию, в которой не будет связи с потомками Люка Скайуокера, снимет режиссер Райан Джонсон — ранее он снял 8 эпизод «Звездных войн». Также запущен в производство сериал по звездной саге.

Новую трилогию снимет Райан Джонсон, создавший еще не вышедший в прокат 8 эпизод звездной саги.

В отличие от других фильмов, трилогия расскажет историю о новых героях из неизвестной ранее части галактики.

Сюжет не будет иметь связи с одним из ключевых персонажей Люком Скайуокером и его потомками.

Дата премьер трилогии пока остается неизвестной, однако, если двухлетний график выхода фильмов сохранится, выход ее эпизодов можно ожидать в 2021, 2023 и 2025 годах.

Также Disney запускает в производство сериал по «Звёздным войнам». Он должен выйти в 2019 году.

Сериал будет выходить на стриминговом канале компании, который также заработает в 2019 году.

Disney планирует сделать подписку дешевле, чем у Netflix с его 11 долларами в месяц.

Фильм Райана Джонсона «Звездные войны: последние джедаи» — уже восьмой эпизод звездной саги, выйдет в прокат 15 декабря.

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