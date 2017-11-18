Режиссер Стивен Содерберг снял фильм на айфон

Режиссер «Эрин Брокович», «Друзей Оушена» и «Больницы Никербокер» снял фильм на айфон. Триллер «Безумная» с Клер Фой в главной роли выйдет в прокат в марте 2018 года.

О том, что Содерберг снял триллер на айфон, проговорился один из героев ленты Джей Феро.

В центре сюжета девушка, которая попадает в психиатрическую лечебницу, где ее преследуют призраки. Остается неизвестным, реальность это или плод ее воображения.

Фильм был снят за неделю, а сам режиссер иногда брался за монтаж прямо на съемочной площадке.

В американском прокате фильм выйдет 23 марта.

Компании Bleecker Street и New Regency приобрели права на прокат «Безумной».

Также в начале 2018 года выйдет другой проект Содерберга — 22 января появится интерактивный сериал «Мозаика», снятый для HBO. В нем зрители смогут выбрать героя, глазами которого увидят отдельные части истории.

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