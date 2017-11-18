Иранские спортсмены продают олимпийские медали, чтобы помочь жертвам землетрясения

Из-за землетрясения, случившегося 12 ноября, в Иране пострадали около 9 000 человек. Иранские спортсмены решили собрать средства для соотечественников, нуждающихся в помощи — выставили на аукцион олимпийские медали.

Олимпийский чемпион Рио по тяжелой атлетике иранец Киануш Ростами выставил свою золотую медаль на аукцион. Все собранные средства спортсмен отдаст на помощь нуждающимся.

Родная провинция Ростами Керманшах сильнее всего пострадала во время землетрясения.

Публикация от Kianoush Rostami (@kianoush_rostami) Ноя 13 2017 в 11:31 PST

«Я возвращаю свою олимпийскую медаль моему народу, ведь она принадлежит людям», – написал он в своем обращении в инстаграме.

Примеру Ростами последовала Сарех Джаванмарди, завоевавшая золото чемпионата по стрельбе Паралимпиады-2016, а также серебряный призер Олимпийских игр в Афинах — борец Масуд Мостафа-Джокар.

Спортсмены также организовали сбор одежды для людей, оставшихся в холод без крыши над головой.

Знаменитый иранский футболист Али Даеи записал видеообращение, в котором призвал соотечественников помочь пострадавшим от землетрясения. Он завел счет в банке, на который все неравнодушные могут перевести деньги для нуждающихся.

Землетрясение магнитудой 7,3 произошло вечером 12 ноября на ирано-иракской границе. По последним данным число погибших составило 540 человек, около 8 000 получили ранения.

Это землетрясение стало самым разрушительным и крупнейшим по числу жертв в 2017 году.

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