Генеральный прокурор Украины, ссылаясь на миграционную службу, заявил, что экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили отказано в статусе беженца, теперь его могут экстрадировать. Адвокат Саакашвили не считает, что политику отказали.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко сказал журналистам, что власти страны отказали экс-президенту Грузии в статусе беженца.

По словам Луценко, теперь Киев может депортировать или экстрадировать политика. Генпрокурор также заявил, что Саакашвили устраивает провокации в стране с целью захвата власти.

«Если раньше я заявлял, что Саакашвили имеет статус, который делает невозможным его депортацию или его экстрадицию любым образом, то сейчас Государственная миграционная служба отказала ему в статусе беженца, по которому он написал заявление, и господин Саакашвили, как всегда, в суд с оспариванием этого решения не обратился», — сказал он.

Однако адвокат Саакашвили Павел Богомазов в интервью РИА Новости сказал, что политику не отказали в статусе беженца.

«На самом деле миграционная служба не отказала. Они прислали обтекаемое информационное письмо, но это не отказ. Пусть генпрокурор покажет документ» , — заявил Богомазов.

В сентябре этого года юристы политика подали заявление в миграционную службу Украины о том, чтобы Саакашвили признали человеком, нуждающимся в дополнительной защите государства.

«Этот статус предусматривает дополнительные юридические гарантии, к физической защите это не имеет никакого отношения, этот статус похож на статус беженца», — сказал один из адвокатов Саакашвили.

Что экс-президент Грузии делает в Украине?

Саакашвили был президентом Грузии с 2004 по 2013 год, но бежал из страны после начавшихся расследований в отношении него. После он получил гражданство Украины и стал губернатором Одесской области.

Политика лишили гражданства 26 июля по указу Порошенко, когда он находился в США. После этого он заявил, что таким образом Порошенко «наплевал на конституцию».

Как пояснили в Государственной миграционной службе Украины, причиной лишения гражданства стало то, что политик при заполнении анкеты на получение гражданства указал ложные данные.

В анкете политик указал, что не находится под следствием, однако по официальным данным он заочно арестован в Грузии, где его обвиняют по нескольким уголовным статьям.

После указа Порошенко, Саакашвили сказал, что будет «бороться за свое право вернуться в Украину». В сентябре 2017 года он прибыл в страну.

Его сторонники встретили его на украинско-польской границе и, прорвав кордон, ввели его в Украину.

После приезда он начал поездку по всей стране, встречаясь со своими сторонниками.

В свою очередь, власти страны обвинили политика и его сторонников в незаконном пересечении границы. В конце сентября его признали виновным и обязали выплатить штраф в 3,4 тысячи гривен (около 130 долларов).

Ранее МВД возбудило против политика и его сторонников уголовное дело. Им грозило до 5 лет лишения свободы за незаконное пересечение границы.

Однако генпрокурор Украины Юрий Луценко сказал, что Саакашвили и его сторонников не арестуют за пересечение границы. Уголовное наказание будет ждать тех, кто участвовал в драке на украинско-польской границе, в ходе которой пострадали полицейские.

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