Руководитель пресс-службы парламента Ибраим Нуракун уулу ответил на обвинения генерального директора КТРК Илима Карыпбекова в «неэффективности» работы комитета Жогорку Кенеша. По мнению Нуракун уулу, слова Карыпбекова «могут негативно отразиться на стабильности в обществе».

Нуракун уулу назвал критичные высказывания Карыпбекова в адрес работы парламента «неэтичными».

Ответ на критику Илима КарыпбековаКак руководитель Пресс-службы Жогорку Кенеша считаю необходимым сделать заявление отн… Posted by Ibraim Nurakun Uulu on Tuesday, October 24, 2017

«Высказывание критики о том, что время чиновников используется неэффективно, не отвечает ни нормам этики, ни нормам закона. Коэффициент полезного действия чиновников не ограничивается сидением в своих кабинетах», — написал Нуракун уулу.

По словам руководителя пресс-службы парламента, на заседании комитета рассматривался вопрос об исполнении бюджета, а госчиновники обязаны отчитываться за деньги, которые они расходовали перед представителями народа — депутатами.

Нуракун уулу написал, что КТРК выделяются сотни миллионов сомов из республиканского бюджета, которые также подотчетны.

«В 2017 году эта сумма составила 446 миллионов 967 тысяч сомов. Общественный канал четко исполняет свои обязанности? Защищает интересы народа? Каков его коэффициент полезного действия? Если Илим Карыпбеков хочет ответить на эти вопросы, соответствующие комитеты парламента обязательно пригласят его на специальные слушания», — написал он.

Карыпбеков 23 октября раскритиковал комитет парламента по социальным вопросам за то, что в течение двух часов депутаты задавали вопросы только трем министрам из 42 присутствующих чиновников.

«Итого, эти два часа с пользой провели депутаты комитета парламента и три чиновника. Итого, эти два часа с пользой провели депутаты Комитета ЖК, 3 чиновника, остальные 39 включая меня!!! (не считая сотрудников парламента) были зрителями!» — возмутился он.

Гендиректор КТРК также посчитал во сколько обошлось бюджету страны заседание комитета.

«За два часа обсуждения вопроса в комитете, бюджет страны потерял минимум 13 тысяч сомов, минимум на два часа парализовал работу во многих государственных органах», — написал Карыпбеков.

По словам главы КТРК, парламент может приглашать на заседания только тех чиновников, к которым у них возникли вопросы.

Соавтор: Анна Капушенко

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