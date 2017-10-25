Лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров заявил о планах создания новой политической партии «национального масштаба». По замыслу политика, политическое объединение «окажет противодействие Жээнбекову».

Экс-спикер парламента Адахан Мадумаров считает, что в Кыргызстане необходимо создать «новую оппозиционную силу», которая будет «противостоять» победившему на выборах Сооронбаю Жээнбекову.

«Региональные, городские, местные, областные партии должны быть искоренены. Останутся только две силы, которые продолжат сегодняшний путь. Сегодня во главе этого пути, как вы знаете, стоит Жээнбеков. Мы же должны создать еще одну силу, которая окажет противодействие этому пути […]», — заявил Мадумаров.

Ранее, 19 октября, экс-кандидат в президенты рассказывал о другой своей инициативе — создании национального движения, куда войдут те, кто не согласен с итогами прошедших президентских выборов.

Мадумаров неоднократно говорил, что не признает итоги голосований и призвал «неравнодушных граждан и политиков» присоединиться к нему.

По его словам, выборы прошли с многочисленными нарушениями, на которые никто не отреагировал.

Как отреагировали на итоги выборов ЦИК и наблюдатели

Центризбирком Кыргызстана после выборов сообщил, что голосование прошло спокойно, с отдельными нарушениями, которые не повлияли на результаты выборов.

«Выборы можно считать состоявшимися, они прошли довольно спокойно, очень мало зафиксировано реальных нарушений», — сказали в ЦИКе.

Международные наблюдатели из ОБСЕ назвали выборы «легитимными», несмотря на зафиксированные нарушения — «применение админресурса, подкуп и запугивание».

Президентские выборы прошли в Кыргызстане 15 октября. Адахан Мадумаров занял на них третье место набрав 6,5% голосов.

По итогам голосований победил экс-премьер-министр Сооронбай Жээнбеков, получив более половины голосов избирателей. За ним идет бизнесмен Омурбек Бабанов с 33% голосов.

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