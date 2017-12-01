Минфин: На «Таза Коом» в 2018 году потратят 1 млрд сомов (это на 800 млн больше, чем в 2017)

Министр финансов Адылбек Касымалиев сообщил, что на эти деньги в стране проведут мероприятия для «цифровой трансформации» страны. Правительство выделило на программу на 800 млн больше, чем в 2017 году.

Касымалиев заявил о планах реализации программы 30 ноября в прямом эфире радиостанции «Биринчи радио».

«Запланировано провести электронный документооборот, электронную регистрацию юридических лиц, электронный нотариус, оцифровку архивных документов, открытие в селах информационных киосков», — сказал Касымалиев.

Министр добавил, что в «Таза Кооме» также запланирована реализация записи детей в детские сады и школы по электронным очередям.

В сентябре правительство объявило тендер на изготовление и установку по всей стране лайтбоксов «Таза Коома» на 3 млн сомов.

«Таза Коом»

«Таза Коом» — проект, направленный на улучшение работы государства. По задумке, он превратит страну в IT-хаб, который соединит Азию, Европу и Ближний Восток.

Сейчас в «Таза Коом» входят около девяти разных проектов, в числе которых «Умный город» (альтернатива «Безопасного города»). Проект предполагает установку камер, которые будут фиксировать нарушения водителей на дорогах страны.

Один из проектов программы должен минимизировать контакты граждан с чиновниками и, следовательно, снизить уровень коррупции.

В реализации «Таза Коома» Кыргызстану помогут ООН, Азиатский банк развития, Всемирный банк и ряд государств, в числе которых США, Япония, Южная Корея и Россия.

Бывший президент Алмазбек Атамбаев назвал «Таза Коом» амбициозной целью, которая поможет Кыргызстану стать «центральным звеном на Цифровом шелковом пути».

«Благодаря программе “Таза Коом” снизится уровень коррупции. Мало побороть коррупцию на самых верхних этажах власти, ее не должно быть и на уровне участкового милиционера, участкового врача, чиновника айыл окмоту», — говорил он.

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