Милиция задержала последнего беглеца из Сокулукского РОВД

Сотрудники милиции обнаружили сбежавшего в селе Спартак Чуйской области. Всего на розыск и задержание всех четырех беглецов у милиционеров ушло 4 дня.

Пресс-служба МВД сообщила, что последнего сбежавшего — Кайрата Джанботоева — задержали в 4 утра 1 декабря в селе Спартак Московского района Чуйской области.

Милиция задержала всех сбежавших через 4 дня после побега из изолятора временного содержания Сокулукского РОВД.

Беглецов Бакыта Дилдешова и Рамиля Базаркулова поймали в Бишкеке вечером 27 ноября, а еще одного сбежавшего — Ачылдурдиева Багтията — вечером 28 ноября.

Все руководство Сокулукского РОВД освободили от занимаемых должностей, а руководству милиции области объявили выговоры.

Прокуратура 28 ноября возбудила против двух сотрудников изолятора уголовное дело по статье «Халатность». Следствие посчитало, что из-за неправильного несения службы подозреваемым в тяжких преступлениях удалось сбежать.

Побег из Сокулукского РОВД произошел 27 ноября в 6 утра.

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