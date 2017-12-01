Милиция задержала последнего беглеца из Сокулукского РОВД

Сотрудники милиции обнаружили сбежавшего в селе Спартак Чуйской области. Всего на розыск и задержание всех четырех беглецов у милиционеров ушло 4 дня.
Пресс-служба МВД сообщила, что последнего сбежавшего — Кайрата Джанботоева — задержали в 4 утра 1 декабря в селе Спартак Московского района Чуйской области.
Милиция задержала всех сбежавших через 4 дня после побега из изолятора временного содержания Сокулукского РОВД.
Беглецов Бакыта Дилдешова и Рамиля Базаркулова поймали в Бишкеке вечером 27 ноября, а еще одного сбежавшего — Ачылдурдиева Багтията — вечером 28 ноября.
Все руководство Сокулукского РОВД освободили от занимаемых должностей, а руководству милиции области объявили выговоры.
Прокуратура 28 ноября возбудила против двух сотрудников изолятора уголовное дело по статье «Халатность». Следствие посчитало, что из-за неправильного несения службы подозреваемым в тяжких преступлениях удалось сбежать.
Побег из Сокулукского РОВД произошел 27 ноября в 6 утра.
Фото иллюстративное
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