Парламент увеличил гарантию на новые дороги с двух до пяти лет

Депутаты парламента окончательно одобрили законопроект, который увеличивает гарантийный срок на новые и отремонтированные дороги. Теперь гарантия на новую дорогу будет пять лет, а на отремонтированную — три года.

За законопроект 30 ноября проголосовали 97 депутатов.

Согласно поправкам, теперь гарантийный срок на новую автомобильную дорогу увеличивается с двух лет до пяти. Для отремонтированной дороги гарантийный срок увеличился с одного года до трех лет.

Инициаторы поправок считают, что это повысит ответственность подрядчиков после сдачи новых и отремонтированных дорог.

Кроме того, увеличение гарантийного срока, по мнению авторов изменений, будет мотивировать подрядчиков выполнять свою работу качественней.

«В противном случае, если не увеличивать гарантийный срок, государство берет на себя дополнительную нагрузку по обслуживанию новых и реконструированных дорог, что весьма неразумно в условиях ограниченности бюджета страны», — говорится в справке-обосновании.

Поправки вступят в силу после того, как их подпишет президент.

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