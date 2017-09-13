Госкомитет связи объявил тендер на приобретение световых вывесок (лайтбоксов) для программы «Таза коом» на сумму 2 999 675 сомов. Лайтбоксы установят в почтовых отделения по всей стране.

На сайте госзакупок размещен тендер от Госкомитета связи на закупку световых вывесок с логотипом правительственной программы «Таза Коом».

Сотрудник Департамента госзакупок сказал в интервью журналисту Kloop.kg, что всего планируется изготовить 427 лайтбоксов. Каждый лайтбокс обойдется в 7025 сомов.

«Такая высокая цена объясняется тем, что лайтбокс будет изготовлен из антиударного пластика. Также он будет с освещением, внутри будут установлены водонепроницаемые светодиоды в количестве 70 штук», — сказал сотрудник Департамента госзакупок.

Компания, которая выиграет тендер, должна будет доставить и установить лайтбоксы в почтовых отделениях по всему Кыргызстану.

«Таза коом» — это правительственный проект, направленный на создание электронного государства для повышения качества обслуживания населения. Первые результаты от программы правительство обещает уже в начале 2018 года.

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