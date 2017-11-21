Полиция Казахстана нашла угнанный в Казахстане «Лексус-LX570» у сотрудника ГКНБ Кыргызстана

У казахстанца угнали Автомобиль «Лексус-LX570» с авторынка в Алматы в феврале 2017 года, позже машину обнаружили в Кыргызстане. По данным полиции Казахстана, джип водил сотрудник Госкомитета нацбезопасности Кыргызстана. В кыргызской спецслужбе заявили, что начато служебное расследование.

Онлайн-издание Nur.kz сообщило, ссылаясь на полицию, что «Лексус-LX570» стоимостью $65 тысяч угнали с авторынка Алматы в феврале 2017 года. Момент угона попал на камеры наблюдения.

Владелец машины алматинец Сакен Ахметов обратился в полицию с заявлением об угоне. Полицейские по линии интерпола в МВД Казахстана нашли автомобиль спустя четыре месяца — «Лексус» оказался в Кыргызстане и был оформлен на новую владелицу.

Издание утверждает, ссылаясь на полицию, что в Кыргызстане водителем машины стал брат новой владелицы — сотрудник ГКНБ. Тесть сотрудника ГКНБ, по данным издания, является заместителем генпрокурора Кыргызстана.

По информации издания, в Кыргызстане Ахметову отказали в возвращении автомобиля из-за несоответствия документов, а также на него оказывали давление, чтобы он прекратил попытки вернуть свою машину.

В Генпрокуратуре Кыргызстана заявили, что машину продали по «подложным данным в техпаспорте» за 2,7 млн сомов.

Главный надзорный орган возбудил уголовное дело в июне 2017 года по признакам преступления по статьям «Мошенничество» и «Подделка документов».

«В ходе следствия автомашина водворена на штрафную стоянку МВД, так как она была угнана в Казахстане и находится в розыске. За совершение преступления заключены под стражу два гражданина Кыргызстана», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Также Генпрокуратура сообщила, что купившая машину девушка и ее брат, который является сотрудником ГКНБ, не состоят в родственных отношениях с заместителем генпрокурора.

В ГКНБ Кыргызстана заявили, что проведут служебное расследование о том, действительно ли угнанный автомобиль нашли у их сотрудника. В спецслужбе заявили, что если эта информация подтвердится, то его накажут.