США: Умер знаменитый преступник Чарльз Мэнсон – его секта убила более 10 человек

В тюремной больнице в Калифорнии на 84 году жизни скончался Чарльз Мэнсон, создатель секты «Семья», которая совершила в 1969 году серию жестоких убийств — среди их жертв была беременная жена режиссера Романа Полански Шерон Тейт. Мэнсон был приговорен к девяти пожизненным срокам.

Как сообщает CBS, Мэнсон скончался в тюремной больнице калифорнийского города Бейкерсфилд утром 20 ноября.

В больницу Мэнсона перевели из тюрьмы Коркоран, где он отбывал срок в девять пожизненных заключений.

В тюрьме преступник был христианским активистом, вел свой сайт и даже пытался в возрасте 80 лет жениться на 20-летней девушке. Мэнсон 13 раз подавал прошение об условно-досрочном освобождении, но ему всегда отказывали.

Кто такой Чарльз Мэнсон?

Чарльз Мэнсон — один из самых известных преступников XX века. Он создал секту «Семья», члены которой совершили по его приказу серию жестоких убийств.

В 1969 году 9 августа ими была убита актриса Шэрон Тейт — жена режиссера Романа Полански, которая на тот момент была на девятом месяце беременности.

Вместе с ней были убиты ее гости Джей Себринг, Войтек Фриковски, Эбигейл Фолгер и Стивен Пэрент. Жертвам были нанесены более ста ножевых ранений.

На следующий день члены секты зарезали супругов Ла Бьянка, владевших сетью небольших магазинов.

В октябре 1969 года полиция задержала членов секты и самого Мэнсона. Пока Мэнсон и часть его банды находились в зале суда, оставшиеся на свободе члены «Семьи» убили назначенного ему адвоката.

Также среди жертв секты Гарри Хинман, убитый еще в июле — тогда за убийство задержали одного из членов банды Бобби Босолея, и Дональд Ши, убитый уже после ареста Мэнсона.

После длительного судебного процесса преступников приговорили к смертной казни.

Однако из-за того, что в 1972 году в США отменили смертную казнь, их приговорили к пожизненному заключению. А в 1975 к пожизненному заключению была приговорена член его секты Линетт Фромм, которая пыталась убить президента США Джеральда Форда.

Члены его секты Патрисия Кренуинкел и Лесли Ван Хутен находятся в калифорнийской женской тюрьме, там же содержалась Сьюзан Аткинс до смерти в 2009 году. Бобби Босолей находится в тюрьме Салема, а Брюс Дэвис в калифорнийской мужской тюрьме. Все они не раз подавали на условно-досрочное освобождение, но им отказывали.

Не отказали в досрочном освобождении четверым — Стиву Грогану, который помогал следствию, Линетт Фромм, что покушалась на президента, Сандре Гуд — после освобождения она открыла сайт в поддержку своей секты и Чарльза Мэнсона, но его закрыли. Сподвижница Мэнсона Мэри Браннер выйдя на свободу сменила имя и заботится о своем сыне, который, предположительно, является ребенком Мэнсона.

Прокурор Винсент Бульози считал, что «Семья» убила актрису Шерон Тейт из-за того, что ранее в ее доме проживал музыкальный продюсер Терри Мэлчер, отвергший песни Чарльза Мэнсона. Однако сам преступник опроверг эту версию в одном из своих интервью.

О Чарльзе Мэнсоне и секте были сняты фильмы и сериалы, а песню его авторства «Look at Your Game, Girl», которая до ареста так и не стала успешной, исполнила рок-группа Guns N’ Roses — тогда группу раскритиковали правоохранительные органы и правозащитники.

Рок-музыкант Мэрилин Мэнсон взял фамилию Чарльза в качестве сценического имени (имя — от Мэрилин Монро), а рок-группа «Kasabian» назвалась фамилией последовательницы Мэнсона — Линды Касабиан (на суде она выступала свидетелем обвинения и не была осуждена).