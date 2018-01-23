Текебаеву разрешили пройти медицинское обследование в обычной больнице

ГСИН разрешила экс-лидеру оппозиционной фракции «Ата Мекен» Омурбеку Текебаеву пройти медицинское обследование в одной из бишкекских больниц. С такой просьбой к ГСИН обратились 10 депутатов парламента.

Пресс-секретарь Государственной службы исполнения наказаний (ГСИН) Элеонора Сабатарова сообщила изданию «Азаттык», что Текебаев находился под наблюдением эндокринолога и кардиолога, и сейчас политику необходимо проверить здоровье с помощью спецаппарата в одной из бишкекских больниц.

«В план включено мероприятие по доставке его в одно из учреждений Министерства здравоохранения для обследования и обратно в колонию», — цитирует Сабатарову «Азаттык».

Пресс-секретарь добавила, что в зависимости от результатов анализов, Текебаев продолжит лечение в колонии. Однако если политику нужна будет помощь особых специалистов, его в сопровождении конвоя доставят на лечение в больницу.

В ГСИН 11 января поступила просьба от депутатов, которые попросили перевести Текебаева в стационар из-за его жалоб на давление.

«Когда я встречался с ним перед новым годом, он говорил о давлении, что оно скачет то вверх, то вниз. Да, и возраст, и ситуация. В этой связи необходимо провести обследование, нужно следить за здоровьем», — рассказал Исхак Масалиев.

Другой депутат от «Ата Мекена» Каныбек Иманалиев заявил, что у Текебаева опухла нога.

«У Текебаева опухла нога. Никто не знает, что с ним. Его лечат, но непонятно от чего. Для исследования состояния здоровья и, чтобы поставить диагноз, нужна специальная аппаратура», — сказал он.

Дело Текебаева

В августе 2017 года Омурбека Текебаева признали виновными в получении взятки в размере 1 млн долларов от российского бизнесмена Леонида Маевского.

По версии следствия, взятка была получена в 2010 году, взамен политик якобы обещал посодействовать Маевскому при покупке акций компании «Мегаком».

Текебаева приговорили к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества, но применили амнистию в честь 65-летия принятия Декларации ООН по правам человека. Таким образом, срок оппозиционера сократился на треть — до 5,5 лет.

Еще один год был вычтен за счет того, что политик находился под арестом в следственном изоляторе — окончательный срок заключения составил 4,5 года.

Текебаев отрицает свою вину и называет дело «политическим заказом» властей.

Текебаев был задержан на фоне его критики в адрес властей Кыргызстана и президента Алмазбека Атамбаева.

Политик начал активно выступать против инициатив президента, в частности, он и его партия «Ата Мекен» были против изменений в Конституцию, которые приняли в конце 2016 года.

По теме: