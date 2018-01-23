Государству будут передавать донорские машины для «экономии средств бюджета»

Премьер-министр Сапар Исаков распорядился, чтобы чиновники отдавали государству машины, купленные на деньги доноров. Машины должны быть переданы в управление делами президента и в Фонд по управлению госимуществом (ФУГИ) по завершению проекта.

Сапар Исаков подписал поправки в постановление 18 января. Их ввели с целью экономии госбюджета за счет сокращения служебных машин госслужащих.

В тексте распоряжения также говорится, что премьер-министр внес поправки для упорядочивания порядка использования автомобилей, купленных на грантовые деньги.

Теперь чиновники обязаны отдавать полученные от доноров машины в собственность государства по истечению сроков проектов, финансируемых международными организациями.

Они также должны отчитаться о сроках начала и конца этих проектов в управление делами президента и правительства, и в ФУГИ.

Купленные на донорские деньги автомобили госслужащие обязаны передавать в управление делами президента и правительства.

Поправки вступят в силу через 15 дней с момента публикации.

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