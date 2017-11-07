Партия «Ата Мекен» потребовала обеспечить безопасность Саляновой и Текебаева

В партии «Ата Мекен» заявили, что убийство Улана Салянова является «политическим», поэтому нужно обеспечить безопасность его сестры — экс-генпрокурора Аиды Саляновой, а также лидера партии Омурбека Текебаева.

В партии считают, что убийство Улана Салянова связано с политической деятельностью его сестры — депутата Аиды Саляновой.

«Убийство Улана Салянова имеет под собой политическую подоплеку и, вероятнее всего, связано с политической позицией и прошлой трудовой деятельностью его сестры», — говорится в заявлении.

В «Ата Мекене» утверждают, что для такого вывода есть несколько обстоятельств: вооруженное нападение осуществлялось подготовленными людьми; ничего ценного не забрали; в адрес Аиды Саляновой поступали угрозы расправы в то время, когда она занимала пост генпрокурора.

«Мы считаем, что угроза устранения представителей открытой оппозиции и отдельных политических оппонентов существует и сегодня. У нас есть все основания полагать, что есть реальная угроза жизни и здоровью лидеру партии Омурбеку Текебаеву. Под разными иницировками и специальному сценарию также могут и его устранить руками ОПГ», — сказано в сообщении партии.

Партия «Ата Мекен» требует от правительства обеспечить охрану Аиды Саляновой и ее семьи, а также позаботиться о безопасности Омурбека Текебаева.

Однако после убийства Улана Салянова милиция заявила, что дело «неполитическое» и рассматриваются другие версии преступления.

Убийство Улана Салянова произошло в ночь на 6 ноября, примерно в 2:20, в доме самого Салянова, который находится в Бишкеке на улице Достоевского.

42-летний брат экс-генпрокурора скончался от двух огнестрельных ранений в грудь, которые нанесли трое неизвестных в масках и камуфляже.

Дело против Аиды Саляновой

Аида Салянова — ныне депутат парламента от фракции «Ата Мекен» — занимала пост генерального прокурора Кыргызстана на протяжении четырех лет, с 2011 по 2015 годы.

На протяжении своей работы генеральным прокурором Салянова пользовалась покровительством президента Алмазбека Атамбаева, однако была вынуждена уйти со своего поста после ссоры с главой государства.

Разногласия с Атамбаевым позже стали еще сильнее, когда Салянова присоединилась к оппозиционной фракции «Ата Мекен» Омурбека Текебаева, одного из главных оппонентов главы государства.

Сейчас против Саляновой идет судебный процесс из-за того, что она в бытность министром юстиции продлила адвокатскую лицензию Алексею Елисееву, юристу Максима Бакиева, который является сыном свергнутого президента Курманбека Бакиева.

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