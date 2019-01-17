Сборная Кыргызстана по футболу досрочно прошла в плей-офф Кубка Азии 2019 сразу после окончания матча между Вьетнамом и Йеменом. За два часа до этого кыргызская команда обыграла Филиппины со счётом 3:1.
Для того, чтобы пройти в ⅛ финала, сборной Кыргызстана было необходимо, чтобы Вьетнам обыграл Йемен с разницей меньше, чем в три мяча.
Игра Вьетнама и Йемена закончилась со счётом 2:0 в пользу первых, и это обеспечило кыргызской сборной место в ⅛ финала, где она сыграет 21 января против хозяев турнира, сборной Объединенных Арабских Эмиратов.
Кыргызстан занял третье место в своей группе C после исторической победы над Филиппинами вечером 16 января со счётом 3:1.
Однако эта победа ещё не гарантировала команде выход в плей-офф — для этого надо было оказаться среди четырёх лучших сборных, которые займут третьи места в своих группах.
Вьетнам, не забив достаточного для этого количества мячей, не смог обойти Кыргызстан в рейтинге «третьих» команд. Днём ранее в группе B сборная Палестины заняла третье место и вовсе не одержав ни одной победы.
Таким образом, даже если в оставшихся двух группах команды, занявшие третьи места, будут иметь показатели лучше Кыргызстана, это не будет угрожать команде Александра Крестинина.
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Кыргызстан впервые выступает в финальной части Кубка Азии — самого престижного турнира среди азиатских сборных.
Матч ОАЭ — Кыргызстан пройдёт 21 января в Абу-Даби. Начало матча: в 23:00 по бишкекскому времени, прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале КТРК Спорт, текстовую трансляцию можно будет читать на «Клоопе».
Комментарий от со-основателя «Клоопа» Бектура Искендера:
Это феноменальное достижение для сборной Кыргызстана. Команда прыгнула выше головы — историческим событием было то, что мы в принципе прошли на Кубок Азии, а тут ещё и плей-офф с первой попытки.
Нам повезло и с соперником по ⅛ финала — сборная ОАЭ будет, скорее всего, самой скромной из всех, что займут первые места в своих группах, хотя им может помочь то, что они хозяева турнира.
С другой стороны, Кыргызстан уже добился большего, чем можно было ожидать, что психологически очень поможет нашим игрокам — если даже они проиграют, они всё равно совершили самое крутое достижение в истории кыргызского футбола.
А в истории кыргызского спорта они вошли в один ряд с нашими олимпийскими медалистами.