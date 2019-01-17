Сборная Кыргызстана по футболу досрочно прошла в плей-офф Кубка Азии 2019 сразу после окончания матча между Вьетнамом и Йеменом. За два часа до этого кыргызская команда обыграла Филиппины со счётом 3:1.

Для того, чтобы пройти в ⅛ финала, сборной Кыргызстана было необходимо, чтобы Вьетнам обыграл Йемен с разницей меньше, чем в три мяча.

Игра Вьетнама и Йемена закончилась со счётом 2:0 в пользу первых, и это обеспечило кыргызской сборной место в ⅛ финала, где она сыграет 21 января против хозяев турнира, сборной Объединенных Арабских Эмиратов.

Кыргызстан занял третье место в своей группе C после исторической победы над Филиппинами вечером 16 января со счётом 3:1.

Однако эта победа ещё не гарантировала команде выход в плей-офф — для этого надо было оказаться среди четырёх лучших сборных, которые займут третьи места в своих группах.

Виталий Люкс оформил первый хет-трик в истории кыргызской сборной в матче с Филиппинами / Фото: AFC

Вьетнам, не забив достаточного для этого количества мячей, не смог обойти Кыргызстан в рейтинге «третьих» команд. Днём ранее в группе B сборная Палестины заняла третье место и вовсе не одержав ни одной победы.

Таким образом, даже если в оставшихся двух группах команды, занявшие третьи места, будут иметь показатели лучше Кыргызстана, это не будет угрожать команде Александра Крестинина.