Городской суд Бишкека оправдал преподавателя университета строительства и архитектуры (КГУСТА) Темира Болотбека по делу о «разжигании национальной вражды».

Адвокат Болотбека Жыргал Бабаев сказал «Азаттыку», что суд не нашел признаков преступления в комментариях преподавателя, которые тот в январе 2018 года оставил под постом журналистки Дины Масловой о советской архитектуре.

В своем комментарии к публикации Болотбек написал (грамматика и пунктуация комментариев сохранены): «Вонючий отсталый и унылый совок! Архитектура? Кто называет типовую застройку архитектурой ничего не смыслят в архитектуре».

В следующем комментарии Болотбек добавил: «Почему бы вам всем любителям совка не свалить в рашку, куда нибудь в Сибирь, там много унылого говна, нищего и рабского».

После этого Госкомитет нацбезопасности возбудил уголовное дело против Болотбека за призывы к национальной розни. Но сам преподаватель не согласился с обвинениями в свой адрес.

«Я согласен, я нарушил этику, но там нет никаких призывов, нет слова о нации или конфессии. Нет ничего такого, идет речь только о внутриполитической группе “совок”», — сказал он ранее «Клоопу».

Но в мае того же года Первомайский райсуд Бишкека оправдал преподавателя. Но прокуратура подала апелляционную жалобу в Бишкекский городской суд 16 мая.