Преподавателя архитектуры из Бишкека судят за комментарий в «Фейсбуке». Что известно?

Первомайский райсуд Бишкека рассматривает дело против преподавателя университета строительства и архитектуры Темира Болотбека за комментарий в «Фейсбуке». Прокуроры считают, что в нем он призывал к «национальной вражде». Сам Болотбек говорит, что нарушил этику, но не призывал к розни. За что именно его судят и что об этом известно?

В феврале 2018 года Госкомитет нацбезопасности возбудил уголовное дело против преподавателя КГУСТА Темира Болотбека за призывы к национальной розни из-за его комментария в социальной сети «Фейсбук».

Что он написал и за что его обвиняют?

В январе 2018 года Темир Болотбек под постом журналистки Дины Масловой о советской архитектуре написал (грамматика и пунктуация комментариев сохранены): «Вонючий отсталый и унылый совок! Архитектура? Кто называет типовую застройку архитектурой ничего не смыслят в архитектуре».

В следующем своем комментарии Болотбек добавил: «Почему бы вам всем любителям совка не свалить в рашку, куда нибудь в сибирь, там много унылого говна, нищего и рабского».

Именно из-за этих комментариев ГКНБ возбудил на Болотбека уголовное дело по статье «Возбуждение национальной вражды», по которому преподавателю может грозить от 4 до 7 лет тюрьмы.

В Первомайском райсуде Бишкека прокурор, ссылаясь на заключения экспертов, заявил, что Болотбек своими словами «призывал к возбуждению национальной вражды, унижению национального достоинства и пропаганде исключительности».

Что именно написано в экспертизе?

Эксперты обвинения считают, что формулировка «вонючий, отсталый и унылый совок» пропагандирует «исключительность и превосходство по признаку отношений национальной или расовой принадлежности».

Комментарий с предложением «любителям совка свалить в рашку», по мнению экспертов, содержит призывы, «направленные на возбуждение национальной вражды, унижение национального достоинства, пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их отношения к национальной принадлежности».

О какой именно расовой и национальной принадлежности идет речь в обоих комментариях Болотбека, в заключении экспертов не говорится.

Что такое «совок»?

Кроме названия хозяйственного инструмента, слово «совок» — это негативное жаргонное название Советского Союза, советского человека и в целом советской действительности.

Как объяснил свои слова сам Болотбек?

Темир Болотбек рассказал Kloop.kg, что «эмоционально» высказал свое мнение и «нарушил этику», отвечая на комментарии других пользователей, «ставящих под сомнение право кыргызстанцев на самоопределение, суверенитет и независимость». «В этом жарком споре мои оппоненты позволили себе очень нелицеприятные вещи в адрес кыргызского народа, и я эмоционально ответил. Я согласен, я нарушил этику, но там нет никаких призывов, нет слова о нации или конфессии. Нет ничего такого, идет речь только о внутриполитической группе “совок”», — сказал он.

Также Болотбек заявил, что прокуроры обосновывают свое обвинение «заключением так называемых экспертов», которые отражают только субъективное мнение отдельных людей «без научно обоснованных выводов».

«Факт возбуждения уголовного дела за один комментарий в социальной сети, который не имеет признаков по предъявляемой статье, говорит о том, что нарушаются мои конституционные права на собственное мнение и свободу это мнение выражать», — считает Болотбек.

Что говорят юристы?

Юрист компании «Прецедент» Эдиль Эралиев считает, что в комментариях Болотбека нет слов, возбуждающих вражду, а каждый по конституции имеет право на свободу мысли и мнения.

«Высказывания Темира Болотбека действительно носят негативный характер, но в его словах отсутствуют признаки, которые бы касались определенной расы, религии или нации. В целом неясно, между какими национальностями возникает вражда. Кроме того в его словах отсутствуют слова, описывающие какую-либо нацию, религию или расу как исключительную либо неполноценную», — сказал Эралиев.

Что теперь будет?

Следующее заседание по этому делу Первомайский райсуд Бишкека назначил на 27 апреля. Темир Болотбек продолжает работать в КГУСТА, но в администрации вуза сообщили, что с ним после случившегося провели разъяснительные беседы и объявили ему несколько выговоров.