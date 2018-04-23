Депутат Жогорку Кенеша от партии СДПК Аида Касымалиева в своем Твиттер-аккаунте написала, что в нее «физически и морально не помещается» ни одна новость о политике, и что политикой не стоит интересоваться, если она «не касается твоей работы напрямую».

Если политика не касается твоей работы напрямую, зачем ею интересоваться, копаться. Я в последнее время так рассуждаю. Ранняя весна, зелень, погода, вкусная еда, наслаждайся реальностью — Aida Kasymalieva (@a_kasymalieva) April 21, 2018

Касымалиева посоветовала «наслаждаться реальностью»: весной, погодой, зеленью и вкусной едой.

Бывшая коллега Касымалиевой правозащитница Чолпон Джакупова, которая была депутатом Жогорку Кенеша от партии «Бир Бол», раскритиковала этот твит. Она предложила Касымалиевой сложить депутатские полномочия и «наслаждаться всем перечисленным за свой счет».

«А ежели на наших налогах — извольте заниматься политикой — мы Вам за это платим, голубушка. Эту партию наслаждающихся бездельников гнать надо из [Жогорку Кенеша]», — написала Джакупова.

вам ответили, по-моему, все правильно. Никто не мешает Вам сложить полномочия и наслаждаться жизнью. Вас выбрали туда, как представитель народа, Вы должны заниматься ею в интересах избирателей. Если такого понимания нет, увы… А хотя к чему, весь парламент такой( pic.twitter.com/5OnzA2HI8T — MBKalmyrzaev (@MBKalmyrzaev) April 22, 2018

Аида Касымалиева стала депутатом от СДПК после парламентских выборов 2015 года. До этого она была журналисткой — работала на радио «Азаттык», была генеральным продюсером телеканала НТС, региональным продюсером телекомпании Al Jazeera English и ведущей ток-шоу на КТРК.