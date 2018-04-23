Депутат Жогорку Кенеша от партии СДПК Аида Касымалиева в своем Твиттер-аккаунте написала, что в нее «физически и морально не помещается» ни одна новость о политике, и что политикой не стоит интересоваться, если она «не касается твоей работы напрямую».
Касымалиева посоветовала «наслаждаться реальностью»: весной, погодой, зеленью и вкусной едой.
Бывшая коллега Касымалиевой правозащитница Чолпон Джакупова, которая была депутатом Жогорку Кенеша от партии «Бир Бол», раскритиковала этот твит. Она предложила Касымалиевой сложить депутатские полномочия и «наслаждаться всем перечисленным за свой счет».
«А ежели на наших налогах — извольте заниматься политикой — мы Вам за это платим, голубушка. Эту партию наслаждающихся бездельников гнать надо из [Жогорку Кенеша]», — написала Джакупова.
Аида Касымалиева стала депутатом от СДПК после парламентских выборов 2015 года. До этого она была журналисткой — работала на радио «Азаттык», была генеральным продюсером телеканала НТС, региональным продюсером телекомпании Al Jazeera English и ведущей ток-шоу на КТРК.