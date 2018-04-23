Взрыв машины прокурора: обвиняемого осудили на 21 год за покушение на убийство

Октябрьский райсуд Бишкека приговорил Тологона Айтмырзаева к 21 годам тюрьмы за покушение на убийство прокурора Эркина Курманалиева. По версии следствия, в 2016 году мужчина взорвал машину прокурора — в результате тот лишился кисти руки и получил повреждение глаза.

Судья Авчи Алиев признал Тологона Айтмырзаева виновным в покушении на убийство прокурора и приговорил его к 21 году лишения свободы.

Сам Айтмырзаев свою вину не признал, поэтому адвокат подсудимого Бактыбек Жумашев собирается обжаловать приговор.

Подсудимый заявлял на одном из заседаний суда, что следователь, который вел дело, предложил ему взять вину на себя и пообещал переквалифицировать статью «Покушение на убийство» на статью «Покушение на убийство в состоянии аффекта».

Однако сам следователь заявил, что Тологон Айтмырзаев признался в содеянном сразу, а в суде поменял показания.

Взрыв машины прокурора

Покушение на прокурора произошло в июле 2016 года в селе Орто-Сай. На крыше его автомобиля взорвалась коробка с самодельной взрывчаткой. Курманалиев работал старшим прокурором отдела служебных расследований — выявлял нарушения служебной дисциплины и коррупцию в органах прокуратуры.

Тологона Айтмырзаева задержали в октябре 2016 года. Сотрудники милиции обнаружили при обыске в его доме «взрывное устройство, аналогичное с использованным при покушении».

Позже генпрокуратура сообщила, что Айтмырзаев задолжал семье прокурора Курманалиева 60 тысяч долларов, что и стало мотивом для покушения.

Айтмырзаев указал в показаниях, что Курманалиев вызвал его в прокуратуру, требовал выплаты долга и угрожал, что привлечет его к ответственности за мошенничество. По его словам, после неоднократных требований отца и матери прокурора, ему пришлось переоформить свой дом на них.

В генпрокуратуре добавили, что покушение на жизнь прокурора не связано с его служебной деятельностью.

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