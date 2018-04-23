Во время протестов в Армении задержали лидера оппозиции Никола Пашиняна. Что известно?

Армянская полиция задержала лидера протестного движения и депутата парламента Никола Пашиняна. Также она попыталась разогнать митингующих, которые уже 10 дней выходят на улицы Еревана с требованием отставки премьер-министра. В полицию принудительно привели более 250 человек, однако протесты в столице Армении продолжаются.

Власти Армении 22 апреля попытались провести переговоры с оппозицией. Премьер-министр Серж Саргсян встретился с лидером протестного движения Николом Пашиняном в гостинице «Марриотт Армения». Однако встреча продлилась всего несколько минут.

Встреча Саргсяна и Пашиняна

Пашинян во время встречи заявил, что «речь идет не о диалоге, а речь идет исключительно о вашей [Саргсяна] отставке». Премьер-министр сказал, что требования Пашиняна — «шантаж государства».

«Это не переговоры, это не диалог, а просто ультиматум, шантаж по отношению к государству, законным властям», — заявил Саргсян и покинул гостиницу.

После этого Никол Пашинян возглавил шествие демонстрантов по городу, однако полиция перекрыла путь демонстрантам и задержала оппозиционного депутата с двумя коллегами Араратом Мирзояном и Сасуном Макаэляном.

Обновление: Никола Пашиняна освободили после переговоров с первым вице-премьер-министром Кареном Карапетяном.

Полиция задерживает Никола Пашиняна. Фото: Photolur

Генеральная прокуратура Армении сообщила, что оппозиционных депутатов задержали за организацию и незаконное проведение собраний. По данным генпрокуратуры, депутаты грубо нарушили общественный порядок и «были задержаны на месте преступления».

Полиция также применила светошумовые гранаты для разгона демонстрации и принудительно привела в свои отделения 277 протестующих, 15 человек оказались в больнице. Однако протесты в Ереване продолжаются.

К митингующим присоединились десятки человек в военной форме. Оружия у них при себе нет, от комментариев они отказываются.

Министерство обороны осудило участие военных в митинге оппозиции и пообещало «принять меры» в отношении тех, кто самовольно оставил части. Законы Армении ограничивают участие военных в любых собраниях.

По оценкам полиции, в акции протеста вечером 22 апреля участвовали 35 тысяч человек, оппозиция заявляет, что на демонстрацию вышли 160 тысяч человек.

Фото: Amos Chapple/ RFE/RL

Президент Армении Армен Саркисян призвал граждан «воздержаться от попыток эскалации и проявить сдержанность».

«Необходимо отказаться от деструктивной позиции, которая может поставить под угрозу стабильность в стране, и продолжать искать пути диалога», — говорится в его заявлении.

Евросоюз и США также призвали власти страны и оппозицию к сдержанности.

«Призываем власти страны проявить сдержанность, позволив мирные митинги, а осуществляющих свое право на свободу собраний призываем делать это с чувством ответственности, избегать насилия и предотвращать обострение напряжения», — говорится в заявлении посольства США в Армении.

Причина протестов

Протесты в Ереване начались 13 апреля. Оппозиция недовольна тем, что на пост премьер-министра утвердили Сержа Саргсяна, который до это два срока был президентом.

Фото: Amos Chapple/ RFE/RL

Саргсян провел конституционную реформу, поэтому система власти в Армении изменилась с полупрезидентской на парламентскую. Полномочия президента ограничили и перераспределили в пользу премьер-министра, который выдвигается от партии или коалиции партий, получившей большинство на выборах. На международной арене страну также будет представлять премьер, а президента страны теперь избирает парламент.

Республиканская партия Саргсяна набрала большинство голосов на выборах и образовала коалицию с националистической партией «Дашнакцутюн». В итоге коалиция большинства выдвинула на пост премьер-министра Саргсяна и парламент одобрил его кандидатуру.