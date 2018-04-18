Экс-президента Армении Сержа Саргсяна избрали премьер-министром, несмотря на масштабные протесты граждан. Демонстранты выступали против этого назначения, потому что он во время своего президентства изменил конституцию так, что власть перешла к премьер-министру. Объясняем, чем происходящее в Армении похоже на ситуацию в Кыргызстане.
Почему это важно: В Армении перед сменой президента изменилась конституция — у главы государства стало меньше власти. То же самое произошло и в Кыргызстане. Перед своим уходом экс-президент Алмазбек Атамбаев изменил конституцию и пообещал не возвращаться в политику после окончания своего срока. Через несколько месяцев Атамбаев возглавил СДПК — партию власти.
17 апреля парламент Армении проголосовал за назначение на пост премьер-министра экс-президента Сержа Саргсяна. Он был единственным претендентом на эту должность.
Избрание Саргсяна сопровождается многотысячными акциями протеста со стороны оппозиции — будучи президентом, он изменил конституцию Армении и теперь практически вся власть в стране находится в руках именно премьер-министра.
Что происходит в Армении?
Протесты в стране начались 13 апреля — после того, как стало известно, что экс-президент Серж Саргсян возможно станет премьер-министром.
Лидер оппозиционной парламентской фракции «Елк» Никол Пашинян объявил круглосуточную акцию протеста против избрания Сержа Саргсяна на пост главы правительства.
Митингующие перекрыли движение в центре Еревана, установили палатки на площади Франции и захватили здание Общественного радио, которое вскоре покинули.
«Мы должны преследовать Сержа Саргсяна повсюду, он должен чувствовать себя в осаде в Ереване, будь то на правительственной даче, которую он приватизировал, будь то в офисе Республиканской партии Армении или в Национальном собрании», — заявил Пашинян.
Первые стычки демонстрантов с полицией начались 16 апреля — за день до голосования о назначении нового премьера. В результате столкновений пострадали около 40 митингующих, среди которых и сам Пашинян, и шестеро полицейских.
Саргсяна избрали премьер-министром. Как отреагировала оппозиция?
Серж Саргсян перестал быть президентом 9 апреля, а спустя неделю парламентская коалиция большинства выдвинула его кандидатуру на пост премьер-министра. Других кандидатов на этот пост не представляли.
17 апреля 77 депутатов проголосовали за кандидатуру Саргсяна, а 17 — против. Всего в парламенте Армении 105 депутатов.
«Вы отдадите ваш голос за стабильность и процветание. Парламентская республика — новая эра для нашей страны», — сказал перед голосованием Саргсян.
В этот же день новый президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении Саргсяна на пост главы правительства.
В этот день Пашинян объявил «бархатную революцию», которая должна быть «народной и мирной» — однако стычки протестующих с полицией привели к задержанию около 80 человек.
С утра 17 апреля демонстранты начали блокировать здания Министерства внутренних дел, Генпрокуратуры и других госучреждений. Основные волнения произошли перед зданием парламента, куда власти стянули полицейских и военных.
В этот же день генеральная прокуратура Армении возбудила против Пашиняна уголовное дело. Еще одно дело возбудили по факту массовых беспорядков.
Серж Саргсян заявил, что существующие у власти и оппозиции разногласия должны решаться путем «цивилизованного диалога», а столкновения протестующих с полицией ни к чему не приведут.
18 апреля Пашинян со своими сторонниками продолжили акцию протеста, он призвал заблокировать здание аппарата премьер-министра, которое охраняют полицией и военными.
Чем недовольна оппозиция?
Армянская оппозиция недовольна тем, что к власти в стране фактически снова пришел Серж Саргсян, который уже был президентом страны в течение двух сроков. Меняя конституцию в 2015 году, он пообещал, что не будет выдвигаться на пост президента.
«Один и тот же человек не должен более двух раз в своей жизни претендовать на то, чтобы снова встать у руля государства в Армении», — говорил Саргсян в 2014 году.
Во время конституционной реформы в Армении изменилась система власти — с полупрезидентской на парламентскую. Полномочия президента ограничили и перераспределили в пользу премьер-министра, который выдвигается от партии или коалиции партий, получившей большинство на выборах. На международной арене страну также будет представлять премьер, а президента страны теперь избирает парламент.
Сейчас парламентское большинство в Армении состоит из Республиканской партии, которую возглавлял Серж Саргсян и националистической партии «Дашнакцутюн».
По словам митингующих, за 10 лет правления Саргсяна экономическая ситуация в Армении «ухудшилась». «Цены продолжают расти, в стране разгул коррупции и беспредела, миграция продолжается», — сказала участница акции протеста изданию EADaily.
Причем здесь Кыргызстан?
Ситуация, которая сложилась в Армении, чем-то похожа на то, что происходит в Кыргызстане.
В 2016 году Алмазбек Атамбаев, занимавший тогда пост президента, также инициировал поправки в конституцию, которые увеличили полномочия премьер-министра.
Оппозиция выступила против поправок из-за опасения, что Атамбаев после передачи власти станет премьер-министром.
Однако Атамбаев неоднократно говорил, что не собирается становиться главой правительства, а вносит поправки в конституцию, чтобы «получить действительно независимое демократическое государство и не менять правительство, как перчатки».
«[После ухода с поста президента] я буду спать, читать книги. Я всегда мечтал научиться играть на пианино. Конечно, страна для меня всегда будет дорога. Я постараюсь максимально дистанцироваться, чтобы новые лица — новый президент, новый премьер-министр — нормально работали», — говорил Атамбаев в 2016 году.
Поправки приняли на референдуме в декабре 2016 года, где около 80 процентов граждан проголосовали за изменение конституции.
В ноябре 2017 года президентом стал преемник Атамбаева Сооронбай Жээнбеков, а главой правительства стал его соратник Сапар Исаков.
Сейчас Атамбаев не занимает никакой государственной должности, однако его избрали лидером Социал-демократической партии Кыргызстана (СДПК). Фракция СДПК имеет большинство мест в парламенте, она же формировала последнюю коалицию большинства и утверждала на пост премьер-министра Сапара Исакова — члена партии.
Парламент в последнюю неделю рассматривает отчет правительства и оппозиционные фракции признали его «неудовлетворительным». Поэтому пока неясно останется ли Сапар Исаков во главе правительства.
Действующий президент Сооронбай Жээнбеков — тоже выходец из СДПК. Но за последние несколько недель Атамбаев вошел с ним в скрытое противостояние и критиковал за некоторые высказывания и кадровые решения.
Жээнбеков в свою очередь одного за другим отправил в отставку сторонников Атамбаева, занимавших посты в силовых структурах, при этом никак публично не показывая своё отношение к бывшему президенту.