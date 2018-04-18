Сторонники оппозиции протестуют в Ереване, 17 апреля. Фото: Photolur

Экс-президента Армении Сержа Саргсяна избрали премьер-министром, несмотря на масштабные протесты граждан. Демонстранты выступали против этого назначения, потому что он во время своего президентства изменил конституцию так, что власть перешла к премьер-министру. Объясняем, чем происходящее в Армении похоже на ситуацию в Кыргызстане.

Почему это важно: В Армении перед сменой президента изменилась конституция — у главы государства стало меньше власти. То же самое произошло и в Кыргызстане. Перед своим уходом экс-президент Алмазбек Атамбаев изменил конституцию и пообещал не возвращаться в политику после окончания своего срока. Через несколько месяцев Атамбаев возглавил СДПК — партию власти.

17 апреля парламент Армении проголосовал за назначение на пост премьер-министра экс-президента Сержа Саргсяна. Он был единственным претендентом на эту должность.

Избрание Саргсяна сопровождается многотысячными акциями протеста со стороны оппозиции — будучи президентом, он изменил конституцию Армении и теперь практически вся власть в стране находится в руках именно премьер-министра.

Что происходит в Армении?

Протесты в стране начались 13 апреля — после того, как стало известно, что экс-президент Серж Саргсян возможно станет премьер-министром.

Лидер оппозиционной парламентской фракции «Елк» Никол Пашинян объявил круглосуточную акцию протеста против избрания Сержа Саргсяна на пост главы правительства.

Митингующие перекрыли движение в центре Еревана, установили палатки на площади Франции и захватили здание Общественного радио, которое вскоре покинули.

«Мы должны преследовать Сержа Саргсяна повсюду, он должен чувствовать себя в осаде в Ереване, будь то на правительственной даче, которую он приватизировал, будь то в офисе Республиканской партии Армении или в Национальном собрании», — заявил Пашинян.

Первые стычки демонстрантов с полицией начались 16 апреля — за день до голосования о назначении нового премьера. В результате столкновений пострадали около 40 митингующих, среди которых и сам Пашинян, и шестеро полицейских.

Саргсяна избрали премьер-министром. Как отреагировала оппозиция?

Серж Саргсян перестал быть президентом 9 апреля, а спустя неделю парламентская коалиция большинства выдвинула его кандидатуру на пост премьер-министра. Других кандидатов на этот пост не представляли.

17 апреля 77 депутатов проголосовали за кандидатуру Саргсяна, а 17 — против. Всего в парламенте Армении 105 депутатов.

«Вы отдадите ваш голос за стабильность и процветание. Парламентская республика — новая эра для нашей страны», — сказал перед голосованием Саргсян.

Серж Саргсян на специальной сессии парламента Армении 17 апреля. Фото: Photolur

В этот же день новый президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении Саргсяна на пост главы правительства.

В этот день Пашинян объявил «бархатную революцию», которая должна быть «народной и мирной» — однако стычки протестующих с полицией привели к задержанию около 80 человек.

С утра 17 апреля демонстранты начали блокировать здания Министерства внутренних дел, Генпрокуратуры и других госучреждений. Основные волнения произошли перед зданием парламента, куда власти стянули полицейских и военных.

В этот же день генеральная прокуратура Армении возбудила против Пашиняна уголовное дело. Еще одно дело возбудили по факту массовых беспорядков.

Серж Саргсян заявил, что существующие у власти и оппозиции разногласия должны решаться путем «цивилизованного диалога», а столкновения протестующих с полицией ни к чему не приведут.

18 апреля Пашинян со своими сторонниками продолжили акцию протеста, он призвал заблокировать здание аппарата премьер-министра, которое охраняют полицией и военными.

Лидер оппозиционного движения Никол Пашинян 17 апреля. Фото: Photolur

Чем недовольна оппозиция?

Армянская оппозиция недовольна тем, что к власти в стране фактически снова пришел Серж Саргсян, который уже был президентом страны в течение двух сроков. Меняя конституцию в 2015 году, он пообещал, что не будет выдвигаться на пост президента.

«Один и тот же человек не должен более двух раз в своей жизни претендовать на то, чтобы снова встать у руля государства в Армении», — говорил Саргсян в 2014 году.

Митинг оппозиции на площади Республики в Ереване 17 апреля. Фото: Daniel Palyan / RFE/RL

Во время конституционной реформы в Армении изменилась система власти — с полупрезидентской на парламентскую. Полномочия президента ограничили и перераспределили в пользу премьер-министра, который выдвигается от партии или коалиции партий, получившей большинство на выборах. На международной арене страну также будет представлять премьер, а президента страны теперь избирает парламент.

Сейчас парламентское большинство в Армении состоит из Республиканской партии, которую возглавлял Серж Саргсян и националистической партии «Дашнакцутюн».

По словам митингующих, за 10 лет правления Саргсяна экономическая ситуация в Армении «ухудшилась». «Цены продолжают расти, в стране разгул коррупции и беспредела, миграция продолжается», — сказала участница акции протеста изданию EADaily.

Причем здесь Кыргызстан?

Ситуация, которая сложилась в Армении, чем-то похожа на то, что происходит в Кыргызстане.

В 2016 году Алмазбек Атамбаев, занимавший тогда пост президента, также инициировал поправки в конституцию, которые увеличили полномочия премьер-министра.

Оппозиция выступила против поправок из-за опасения, что Атамбаев после передачи власти станет премьер-министром.

Однако Атамбаев неоднократно говорил, что не собирается становиться главой правительства, а вносит поправки в конституцию, чтобы «получить действительно независимое демократическое государство и не менять правительство, как перчатки».

«[После ухода с поста президента] я буду спать, читать книги. Я всегда мечтал научиться играть на пианино. Конечно, страна для меня всегда будет дорога. Я постараюсь максимально дистанцироваться, чтобы новые лица — новый президент, новый премьер-министр — нормально работали», — говорил Атамбаев в 2016 году.

Поправки приняли на референдуме в декабре 2016 года, где около 80 процентов граждан проголосовали за изменение конституции.

Алмазбек Атамбаев и Сооронбай Жээнбеков с текстом новой конституции Кыргызстана в январе 2017 года. Фото: Пресс-служба президента Кыргызстана

В ноябре 2017 года президентом стал преемник Атамбаева Сооронбай Жээнбеков, а главой правительства стал его соратник Сапар Исаков.

Сейчас Атамбаев не занимает никакой государственной должности, однако его избрали лидером Социал-демократической партии Кыргызстана (СДПК). Фракция СДПК имеет большинство мест в парламенте, она же формировала последнюю коалицию большинства и утверждала на пост премьер-министра Сапара Исакова — члена партии.

Парламент в последнюю неделю рассматривает отчет правительства и оппозиционные фракции признали его «неудовлетворительным». Поэтому пока неясно останется ли Сапар Исаков во главе правительства.

Действующий президент Сооронбай Жээнбеков — тоже выходец из СДПК. Но за последние несколько недель Атамбаев вошел с ним в скрытое противостояние и критиковал за некоторые высказывания и кадровые решения.

Жээнбеков в свою очередь одного за другим отправил в отставку сторонников Атамбаева, занимавших посты в силовых структурах, при этом никак публично не показывая своё отношение к бывшему президенту.