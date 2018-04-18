Раньше приложение Яндекс.Такси показывало приблизительную стоимость поездки, но в итоге, клиент платил больше из-за смены маршрута, пробок или по другим причинам.

Теперь Яндекс.Такси показывает окончательную цену, которая не будет меняться. Это значит, что пробки, дорожные заторы или смена маршрута больше не влияют на стоимость поездки.

Это происходило потому что приложение Яндекс.Такси считает стоимость поездки не только по расстоянию, но и по времени в пути (поминутно).