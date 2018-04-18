Материал подготовлен в партнерстве с Яндекс.Такси.
Как было раньше?
Раньше приложение Яндекс.Такси показывало приблизительную стоимость поездки, но в итоге, клиент платил больше из-за смены маршрута, пробок или по другим причинам.
Теперь Яндекс.Такси показывает окончательную цену, которая не будет меняться. Это значит, что пробки, дорожные заторы или смена маршрута больше не влияют на стоимость поездки.
Это происходило потому что приложение Яндекс.Такси считает стоимость поездки не только по расстоянию, но и по времени в пути (поминутно).
Как будет теперь?
Цена поездки будет известна заранее и, независимо от времени на дорогу, не будет меняться. Для этого нужно обязательно указывать конечную точку. Если после этого вызвать такси сразу, цена уже не будет меняться.
Даже если поездка займет час вместо десяти минут, начальная цена не изменится.
По словам директора по международному развитию Яндекс.Такси Мушега Саакяна, компания получала жалобы от клиентов по поводу того, что итоговая цена за проезд может «непредсказуемо сильно» вырасти по разным причинам.
«Мы съездили в Бишкек, поговорили с жителями города, сами протестировали разные маршруты. Выяснилось, что в Бишкеке постоянные пробки из-за узких улиц», — говорит Саакян.
Он добавил, что в данный момент дороги загружены ещё больше, потому что некоторые центральные улицы в Бишкеке закрыты на ремонт и при поминутной тарификации пробки значительно повышают стоимость поездки.
«Теперь пользователи могут быть уверены, что доедут за ту цену, которую увидели в приложении в момент заказа такси», — говорит Саакян.
Кроме того, пользователям теперь предлагают альтернативную точку — например, можно перейти дорогу или выйти из двора, и стоимость поездки снизится, а водитель приедет быстрей.
По словам Саакяна, пользователи были недовольны медленными ответами онлайн-поддержки, которая обрабатывает жалобы на водителей.
«Поэтому мы набрали дополнительных сотрудников в Кыргызстане. Теперь в большинстве случаев поддержка отвечает в течение пары часов», — говорит Мушег Саакян.
Яндекс.Такси работает в Бишкеке с осени 2017 года. Месяц назад сервис появился в Оше. К системе подключены около двух десятков местных служб такси и примерно две тысячи водителей.
Материал подготовлен в партнерстве с Яндекс.Такси. Вы можете скачать приложение в Play Market или App Store.