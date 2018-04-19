Депутаты парламента большинством голосов выразили вотум недоверия правительству Сапара Исакова. Решение прошло без обсуждения в парламенте.

101 депутат проголосовал за выражение недоверия правительству — это значит, что президент Сооронбай Жээнбеков должен будет решить, отправить в отставку кабинет министров Сапара Исакова или нет.

Голосование в парламенте прошло без обсуждения.

За отставку правительства проголосовали даже те фракции, которые ранее одобрили отчет Исакова — это его однопартийцы из СДПК и фракция «Кыргызстан».

Депутат Исхак Масалиев сказал журналисту Kloop.kg, что Жогорку Кенеш вскоре отправит это предложение на рассмотрение президенту.

Если Жээнбеков согласится с претензиями депутатов, то правительство Исакова уйдет в отставку — это значит, что парламент будет вынужден заново формировать кабинет министров и выбирать главу правительства.

Против вотума проголосовали только пять депутатов: Дастан Бекешев, Данияр Аттокуров, Руслан Казакбаев, Мурадыл Мадеминов и Табылды Тиллаев (позже он сказал, что ошибся кнопкой и на самом деле был за).

До голосования

Депутаты выразили вотум недоверия после того, как оппозиционные фракции не одобрили отчет правительства за 2017 год. «Ата Мекен», «Онугуу — Прогресс» и «Республика —  Ата-Журт» раскритиковали работу правительства Исакова на заседании 17 апреля.

Обсуждение работы правительства продолжалось в течение примерно 9 часов. За это время оппозиционные депутаты говорили об ошибках правительства в несостоявшихся сделках с компаниями «Лигласс» и «Хуавэй».

Сам Исаков признавал ошибки, но настаивал на повышении экономики страны и улучшении показателей в международных рейтингах и говорил о государственных проектах, вроде «Таза коома».

До этого две фракции коалиции большинства СДПК и «Кыргызстан» признали работу правительства «удовлетворительной». Фракция «Бир Бол» так и не заслушала отчет Исакова.

Правительство Исакова

40-летний Исаков возглавил правительство в августе 2017 года с командой молодых чиновников, однако за последние полгода в его команде осталось только два человека.

В своей работе Исаков был сконцентрирован на воплощении государственной программы «Таза коом», которая включает в себя множество проектов, связанных с упрощением взаимодействия с госорганами.

Сам Исаков — протеже бывшего президента Алмазбека Атамбаева, который сейчас возглавляет Социал-демократическую партию Кыргызстана (СДПК).

Действующий президент Сооронбай Жээнбеков — тоже выходец из СДПК. Однако за последние несколько недель Атамбаев вошел с ним в скрытое противостояние и критиковал за некоторые высказывания и кадровые решения.

Жээнбеков в свою очередь один за другим отправил в отставку сторонников Атамбаева, занимавших посты в силовых структурах, при этом никак публично не показывая своё отношение к бывшему президенту.

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