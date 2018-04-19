Против вотума проголосовали только пять депутатов: Дастан Бекешев, Данияр Аттокуров, Руслан Казакбаев, Мурадыл Мадеминов и Табылды Тиллаев (позже он сказал, что ошибся кнопкой и на самом деле был за).