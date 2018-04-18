В видео есть ненормативная лексика. Если вы считаете это неприемлемым или оскорбительным для себя, лучше почитайте, почему мэрия Бишкека купила саженцы за 9000 сомов для озеленения города.

Бургеры «от Иски» — гордость бишкекского рок-бара Basement. Шеф-повар Искандер Халмурзаев с энтузиазмом показывает авторские соусы, пока в духовке выпекаются булки.

Повар, чье тело на 40% покрыто татуировками, рассказывает, что не пошел учиться на юриста или экономиста, как хотели родители. Вместо этого он стал заниматься двумя любимыми вещами: петь в металл-группе и готовить.

«Я даже не помню название заведения, в котором учился [на повара], но там меня научили технологиям, расчетам и так далее. Все остальное у меня на каком-то “узбекском” подсознательном уровне работало: я как будто бы знал в какое время курицу достать, как правильно тесто замесить», — рассказывает Искандер.

К его увлечению тяжелой музыкой родители всегда относились с пониманием и не пытались ему препятствовать. Для самого же Искандера на первом месте всегда была кухня.

«Я считаю, что не надо смешивать хобби с основным занятием. Это разные вещи. На сцене ты в одном образе, а кухня — это серьезная работа […] Я всегда хотел открыть ресторан итальянской кухни — обожаю итальянскую кухню. При этом музыка должна оставаться увлечением», — говорит он.

Металл-музыкантов в Бишкеке, по словам Искандера, не очень много, поэтому некоторые из них могут играть сразу в нескольких группах.

«На мои концерты приходят только лысые бородатые мужики, которые готовы порвать тебя в любую секунду. Ты выходишь на сцену. Очень много людей. Ты снимаешь [с себя] полностью все страхи, все негодование, все это дерьмо снимаешь», — говорит Искандер.

По его словам, на металл-концертах можно избавиться от стресса не только как артист, но и как зритель. Многие приходят на тусовки, чтобы выплеснуть негативную энергию под тяжелую музыку.

«Мош — это танец, когда ты двигаешь ногами и руками хаотично. Можно и огрести: бывало, что и челюсти ломали, но ни у кого никаких обид. Для тех, кто никогда не был на наших тусовках, может показаться это диким, но так люди избавляются от стресса», — говорит Искандер.

Когда концерты его группы Joskee проходят прямо у него на работе — в баре Basement — Искандер заранее делает заготовки по кухне, чтобы успевать раздавать заказы и выступать на сцене.

«Я чувствую себя на своем месте. Я занимаюсь только теми вещами, которые мне действительно нравятся. В Кыргызстане сейчас поколение дураков, грубо говоря, которые на экономистов и юристов идут тупо потому, что им родители сказали. В жопу это. Надо заниматься только тем, что тебе нравится», — считает он.