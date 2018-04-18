ГКНБ задержал экс-главу Нацэнергохолдинга из-за «коррупции» при модернизации ТЭЦ

Сотрудники Госкомитета нацбезопасности задержали бывшего председателя Нацэнергохолдинга Айбека Калиева по делу о коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека. Она обошлась Кыргызстану в $386 млн.
Пресс-служба ГКНБ сообщила, что Калиева задержали 18 апреля как подозреваемого по уголовному делу о коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека. Калиева водворили в СИЗО ГКНБ.
В начале апреля Калиева дважды вызывали на допрос в ГКНБ по делу об аварии на ТЭЦ Бишкека. Тогда в ГКНБ не уточняли, в качестве кого они вызывали Калиева.
Премьер-министр Сапар Исаков уволил Калиева с поста главы Нацэнергохолдинга 10 апреля. Исаков заявил, что Калиев должен понести ответственность за недостаточную подготовку к осенне-зимнему периоду.
«Целый город остался без тепла в зимнее время, соответственно, такое прощать нельзя», — сказал Исаков.
Авария на ТЭЦ Бишкека произошла 26 января 2018 года, совпала с пришедшими в город холодами и оставила бишкекчан почти без тепла. После аварии власти стали расследовать ее причины и изучать затраты в $386 млн на модернизацию станции.
Нацэнергохолдинг управляет всеми государственными энергокомпаниями — «Электрические станции», «Бишкектеплосеть», «Северэлектро» и другие. А «Электрические станции» управляют Бишкекской ТЭЦ.
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