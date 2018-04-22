В новом правительстве Абылгазиева четыре женщины — вице-премьер и министры образования, юстиции и соцразвития. Женщины-политики и раньше были представлены на этих должностях. Kloop.kg вспоминает, как часто в правительство Кыргызстана попадали женщины — и какие министерства они возглавляли.
В кыргызской политике наиболее высокие должности чаще всего занимают мужчины — их всегда больше в кабинете министров, в числе депутатов и глав ведомств безопасности.
Роза Отунбаева выделяется из списка кыргызских женщин-политиков — она единственная из них возглавляла правительство (правда, временное — после революции 2010 года) и была президентом переходного периода в Кыргызстане, прежде чем страну возглавил Алмазбек Атамбаев.
Кроме этого, Отунбаева трижды возглавляла Министерство иностранных дел: в советской Киргизии с 1986 по 1989 год, и уже в независимом Кыргызстане в 1992 и 1997 годах. После нее МИДом руководили только мужчины, хотя в советский период его главами чаще всего становились именно женщины.
В новом правительстве под руководством Мухаммедкалыя Абылгазиева женщин четыре. Трех из них на эти должности назначили еще до него — это министры соцразвития, образования и юстиции. Единственное новое женское лицо в кабинете министров — депутатка «Республики-Ата-Журт» Алтынай Омурбекова, которая теперь занимает должность вице-премьер-министра.
Министерства юстиции, образования и соцразвития не в первый раз находятся под руководством женщин, но их редко назначают главами других министерств.
Kloop.kg вспоминает, как много женщин были членами правительства со времен президентства Розы Отунбаевой. За восемь лет в правительстве поработали всего 16 женщин, некоторые из них меняли свои должности — например, переходили с поста с вице-премьера на пост министра.
Аида Салянова стала министром юстиции в 2010 году, а после ухода из ведомства с 2011 по 2015 год была генпрокурором Кыргызстана. Оставив должность генпрокурора, она стала оппозиционным депутатом.
В 2015 году министром юстиции стала бывшая заместительница Саляновой Жылдыз Мамбеталиева.
После отставки Мамбеталиевой должность министра юстиции недолго занимал Уран Ахметов, добровольно подавший в отставку, после чего министерство снова возглавила женщина — Айнур Абдылдаева. Она руководит минюстом и сейчас.
Аида Салянова и Индира Джолдубаева, которая возглавила генпрокуратуру после нее — скорее исключение в силовых структурах. Например, в МВД сменилось более 20 министров, среди них не было ни одной женщины. Та же ситуация в генштабе, минобороны, госкомитете нацбезопасности, финполиции, финразведке и прочих — в этих структурах женщин нет и не было даже в заместителях.
Наиболее популярные «женские» назначения — это должности, связанные с образованием и социальной сферой, реже — с здравоохранением и финансами.
Например, с 2010 года женщины руководили Министерством образования дважды. В 2014 году министром стала Эльвира Сариева, а после ее добровольного ухода в отставку ведомство возглавила Гульмира Кудайбердиева — она возглавляет министерство и сейчас.
Айгуль Рыскулова дважды занимала министерские должности — в 2010 году ее назначили министром занятости и миграции, а в 2011 — министром социальной защиты.
Камила Талиева сначала была вице-премьер-министром по социальным вопросам, но в 2014 году возглавила Министерство культуры.
В 2011 году министром здравоохранения стала Динара Сагимбаева. Она возглавляла минздрав до 2014 года, после чего ушла в отставку, и министром стал Талантбек Батыралиев, который был им вплоть до отставки правительства Сапара Исакова.
В 2012 году на должность министра финансов была назначена Ольга Лаврова, бывшая глава Соцфонда. Она ушла в отставку в 2015 году — тогда ведомство возглавил нынешний министр Адылбек Касымалиев.
Многие женщины-политики сначала становятся депутатами, а после работают в правительстве в ранге вице-премьеров, как, например, действующий вице-премьер Алтынай Омурбекова.
С 2010 года по одной женщине вице-премьер-министру было представлено в каждом правительстве — и каждая из них отвечала за социальные вопросы, а вопросами экономики и безопасности занимались мужчины.
Вице-премьером по социальным вопросам в «техническом правительстве» Отунбаевой была Уктомкан Абдуллаева, которая при президентах Курманбеке Бакиеве и Аскаре Акаеве успела побывать вице-премьером, министром труда и замминистра финансов.
В 2011 году вице-премьер-министром по социальным вопросам была профессор медицины Гульнара Асымбекова, в 2012 году — Камила Талиева, в 2014 — Эльвира Сариева, а после нее — Дамира Ниязалиева, Чолпон Султанбекова и Гульмира Кудайбердиева.