Роза Отунбаева выделяется из списка кыргызских женщин-политиков — она единственная из них возглавляла правительство (правда, временное — после революции 2010 года) и была президентом переходного периода в Кыргызстане, прежде чем страну возглавил Алмазбек Атамбаев.

Кроме этого, Отунбаева трижды возглавляла Министерство иностранных дел: в советской Киргизии с 1986 по 1989 год, и уже в независимом Кыргызстане в 1992 и 1997 годах. После нее МИДом руководили только мужчины, хотя в советский период его главами чаще всего становились именно женщины.

В новом правительстве под руководством Мухаммедкалыя Абылгазиева женщин четыре. Трех из них на эти должности назначили еще до него — это министры соцразвития, образования и юстиции. Единственное новое женское лицо в кабинете министров — депутатка «Республики-Ата-Журт» Алтынай Омурбекова, которая теперь занимает должность вице-премьер-министра.

Министерства юстиции, образования и соцразвития не в первый раз находятся под руководством женщин, но их редко назначают главами других министерств.

Kloop.kg вспоминает, как много женщин были членами правительства со времен президентства Розы Отунбаевой. За восемь лет в правительстве поработали всего 16 женщин, некоторые из них меняли свои должности — например, переходили с поста с вице-премьера на пост министра.