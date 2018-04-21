Старые министры нового правительства. Кто вернулся в кабмин вместе с Абылгазиевым?

Новым премьер-министром Кыргызстана стал Мухаммедкалый Абылгазиев, уже исполнявший обязанности главы правительства в течение нескольких дней перед президентскими выборами в 2017 году. Кроме него, в правительство также вернулись некоторые министры, некогда отправленные в отставку.

Президент и парламент одобрили 20 апреля правительство Абылгазиева — в новом кабмине не осталось молодых чиновников предыдущего премьер-министра Сапара Исакова и близких сторонников экс-президента Алмазбека Атамбаева.

Среди назначенных министров четыре новых кадра: вице-премьер-министр Замирбек Аскаров, глава МЧС Нурболот Мырзахметов, министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев и председатель Госкомитета по делам обороны Эрлис Тердикбаев.

Сам Абылгазиев уже занимал должность премьер-министра, но только в ранге исполняющего обязанности — когда с этого поста ушел Сооронбай Жээнбеков, чтобы баллотироваться на президентских выборах. Абылгазиева почти сразу сменил Исаков.

Весь остальной кабинет министров — это «старые» чиновники, оставшиеся из правительства Исакова или когда-то занимавшие должности в других кабинетах.

Кашкар Джунушалиев пришел на пост министра внутренних дел — эту должность он занимал еще при Атамбаеве, но был уволен после критики со стороны президента. В итоге МВД тогда возглавил Улан Исраилов, бывший телохранитель Атамбаева.

Сам Джунушалиев работает в структуре МВД с 1980-х годов: он занимал разные должности во фрунзенских и бишкекских УВД, был заместителем начальника УВД Иссык-Кульской, Чуйской и Баткенской областей и заместителем главы МВД.

Еще один «возвращенец» — министр экономики Олег Панкратов. При Панкратове Кыргызстан интегрировался в Евразийский экономический союз, а после завершения основных этапов присоединения Панкратова в правительстве Исакова сменил 30-летний Артём Новиков.

В должности вице-премьер-министра восстановлен Жениш Раззаков. Он был вице-премьером по вопросам границ в правительстве Сооронбая Жээнбекова, пока в октябре 2017 года его не назначили на должность советника президента.

Разаков работает в органах внутренних дел с 1996 года: в 2011 году он стал начальником УВД Баткенской области, а через год стал полпредом правительства в Баткенской области и проработал на этой должности пять лет.

Председателем Госкомитета по информационным технологиям и связи снова стал Бакыт Шаршембиев. Он занимал эту должность в течение года с июня 2016 по август 2017, когда его сменил член команды премьера Исакова Нурбек Абасканов.

Абасканов был уволен в марте 2018 года, когда против него началось служебное расследование из-за подозрений о конфликте интересов.

Шаршембиев до работы в Госкомитете связи был председателем правления «Кыргызтелекома». Свою карьеру в «Кыргызтелекоме» он начал в 1998 году с должности электромеханика-инженера.

Еще девять министров в правительстве Абылгазиева остались с прошлых назначений, в основном, с 2016 года. Рекордсмен среди министров — глава МИД Эрлан Абдылдаев, возглавляющий ведомство с 2012 года.

Другого министра-рекордсмена Кубатбека Боронова, возглавлявшего МЧС с 2011 года, назначили на новую должность — он стал первым вице-премьер-министром.