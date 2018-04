Северная Корея заявила о приостановке ядерных и ракетных испытаний

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о приостановке испытаний ядерного оружия и межконтинентальных баллистических ракет. Это произошло на фоне встречи Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом, планируемой в конце мая.

Пхеньян заявил об остановке ядерных и ракетных испытаний и закрытии испытательного ядерного полигона.

По словам Ким Чен Ына, проводить ядерные испытания Северной Корее больше не нужно.

Пленум ЦК Трудовой партии Кореи также постановил, что Северная Корея активизирует «тесные контакты и диалог с соседними государствами и международным сообществом».

Президент Дональд Трамп приветствовал заявление лидера Северной Кореи Ким Чен Ына о приостановке ядерных и ракетных испытаний. Он назвал это «очень хорошей новостью».

«Северная Корея согласилась приостановить все ядерные испытания и закрыть свой испытательный полигон. Это очень хорошая новость для Северной Кореи и всего мира — большой прогресс! С нетерпением ожидаю нашей встречи [с Ким Чен Ыном]», — написал он в «твиттере».

North Korea has agreed to suspend all Nuclear Tests and close up a major test site. This is very good news for North Korea and the World – big progress! Look forward to our Summit.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 20, 2018