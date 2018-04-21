Северная Корея заявила о приостановке ядерных и ракетных испытаний

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о приостановке испытаний ядерного оружия и межконтинентальных баллистических ракет. Это произошло на фоне встречи Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом, планируемой в конце мая.

Пхеньян заявил об остановке ядерных и ракетных испытаний и закрытии испытательного ядерного полигона.

По словам Ким Чен Ына, проводить ядерные испытания Северной Корее больше не нужно.

Пленум ЦК Трудовой партии Кореи также постановил, что Северная Корея активизирует «тесные контакты и диалог с соседними государствами и международным сообществом».

Президент Дональд Трамп приветствовал заявление лидера Северной Кореи Ким Чен Ына о приостановке ядерных и ракетных испытаний. Он назвал это «очень хорошей новостью».

«Северная Корея согласилась приостановить все ядерные испытания и закрыть свой испытательный полигон. Это очень хорошая новость для Северной Кореи и всего мира — большой прогресс! С нетерпением ожидаю нашей встречи [с Ким Чен Ыном]», — написал он в «твиттере».

North Korea has agreed to suspend all Nuclear Tests and close up a major test site. This is very good news for North Korea and the World – big progress! Look forward to our Summit. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 20, 2018

Свое объявление Ким Чен Ын сделал за несколько дней до встречи с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, которая запланирована на 27 апреля. Она станет третьим в истории межкорейским саммитом.

В конце мая у Ким Чен Ына также запланирована встреча с Дональдом Трампом. Если она состоится, это будут первые в истории личные переговоры действующего президента США с лидером Северной Кореи.

Ядерная программа КНДР

Разработка ядерного оружия в Северной Кореи началась ещё в 1950-годы.

С 2016 года Северная Корея начала проводить учения и запуски ракет в сторону Японии. Япония и Южная Корея неоднократно выражали протесты, но Ким Чен Ын продолжал запуск ракет.

В 2017 году Северная Корея провела несколько испытаний баллистических ракет, а также взорвала водородную бомбу, заявив, что теперь вся территория США находится в зоне их поражения. США и соседние с КНДР страны осудили ракетные испытания.

По решению ООН Северная Корея попала под международные санкции. Совет Безопасности ООН полностью запретил экспорт угля, свинца, железа и морепродуктов из Северной Кореи и импорт нефти.

Президент США Дональд Трамп назвал запуск «безрассудным и опасным поступком северокорейского режима» и предупредил Северную Корею об «огне и ярости, которых мир еще не видел»

«Северной Корее не следует больше угрожать США. В противном случае они столкнутся с такими огнем и яростью, каких мир еще не видел. Для нормального государства такие угрозы — это чересчур. Они столкнутся с нашим огнем, с нашей яростью и беспрецедентной мощью», — заявил Трамп.

Государственное информационное агентство КНДР назвало слова Трампа «кучей нонсенса». «Эффективный диалог невозможен с человеком, лишенным способности мыслить», — говорилось в сообщении агентства.

В 2018 году отношения Ким Чен Ына и Дональда Трампа начали улучшаться, их первая встреча пройдет в конце мая 2018 года.

Улучшились и отношения между двумя Кореями. Cеверокорейский беженец Мун Чжэ Ин, возглавивший Южную Корею в мае 2017 года, в своей предвыборной программе политик не раз заявлял, что планирует восстановить добрососедские отношения с КНДР.

В результате переговоров команды обеих стран прошли под общим флагом на Зимних Олимпийских играх 2018 года, проходивших в Южной Корее.