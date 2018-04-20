Депутаты парламента проголосовали за новый состав правительства, которое возглавит Мухаммедкалый Абылгазиев. За день до этого парламентарии выразили вотум недоверия кабинету министров Сапара Исакова, а президент отправил его в отставку.

За программу нового правительства проголосовали 115 депутатов, против никто. За структуру правительства проголосовали 114 депутатов, против — 1 человек. Кабинет министров начнет свою работу после того, как президент Сооронбай Жээнбеков подпишет указ об их назначении.

Парламентарии утвердили на должность главы правительства единственную кандидатуру — Мухаммедкалыя Абылгазиева, которого выдвинула коалиция большинства.

Абылгазиев заявил в парламенте, что для подготовки программы «у него было мало времени». «Честно скажу, вчера мы с экспертами разработали программу», — сказал он.

По словам Абылгазиева, программа его правительства будет ориентирована на «единство и доверие народа и власти».

«Если в стране будет единство — будет прогресс. Народ во время свободных и честных выборов избрал президентом Сооронбая Жээнбекова. И чтобы оправдать доверие народа мы будем работать. Мы обещаем работать ради народа для того, чтобы оправдать его доверие», — сказал он.

Абылгазиев пообещал, что новое правительство будет работать над улучшением условий жизни граждан.

«Мы будем работать над улучшением социальных условий граждан — улучшать качество здравоохранения, образования, сельского хозяйства и улучшать инфраструктуру в селах. В этом мы поддерживаем решение президента, который объявил этот год годом развития регионов», — сказал он.

По словам Абылгазиева, правительство будет работать над конструктивным диалогом между властью и бизнесом и создавать условия для привлечения инвесторов.

Он также заявил, что продолжит программу «Таза Коом», которую начало правительство Сапара Исакова.

«Уважаемые депутаты, если вы изберете меня, то это приведет к развитию страны. Я готов нести ответственность», — сказал он.

Критика депутатов

Депутаты обсуждали новый состав правительства практически весь день. Они были недовольны некоторыми кандидатурами на пост министров.

Депутат от СДПК Рыскелди Момбеков заявил, что его не устраивает состав правительства и возраст кандидатов.

«Правительство мальчиков быстро ушло, пришло правительство старичков. Хотел сказать хорошие слова в адрес нового правительства, но, оказывается, пришло б/у правительство», — сказал.

Депутаты обсуждают состав нового правительства. Фото: пресс-служба парламента.

Однако Абылгазиев ответил, что в правительство пришли люди, у которых есть опыт.

Несколько депутатов заявили, что нужно сократить кабинет министров. Абулгазиев сказал, что рассмотрит вопрос сокращения министров.

«Мы не должны оптимизировать во вред. Если нужно открывать новое направление, то необходимо открывать новые ведомства. […] Чтобы сокращать, нужны соответствующие документы. Думаю, что количество будет пересматриваться в сторону сокращения», — ответил Абылгазиев.

Депутат от СДПК Евгения Строкова заявила, что новый состав правительства — не очень хороший компромисс.

«Я далека от того, чтобы восторгаться новым составом правительства. […] Произошла замена не шила на мыло, а шила на гильотину», — сказала она.

Новое правительство

В новом правительстве поменяются все вице-премьер-министры, а также министр экономики, министр внутренних дел, министр чрезвычайных ситуаций, министр здравоохранения.

Сменятся и главы трех Госкомитетов — информационных технологий и связи, по делам обороны, национальной безопасности.

Новый состав правительства:

– премьер-министр — Мухаммедкалый Абылгазиев;

– первый вице-премьер-министр — Кубатбек Боронов;

– вице-премьер-министр — Замирбек Аскаров;

– вице-премьер-министр — Жениш Разаков;

– вице-премьер-министр — Алтынай Омурбекова;

– руководитель аппарата правительства — Мурат Мукамбетов;

– министр экономики — Олег Панкратов;

– министр финансов — Адылбек Касымалиев (остается);

– министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации — Нурбек Мурашев (остается);

– министр транспорта и дорог — Жамшитбек Калилов (остается);

– министр образования и науки — Гульмира Кудайбердиева (остается);

– министр юстиции — Айнур Абдылдаева (остается);

– министр иностранных дел — Эрлан Абдылдаев (остается);

– министр внутренних дел — Кашкар Джунушалиев;

– министр чрезвычайных ситуаций — Нурболот Мырзахметов;

– министр культуры, информации и туризма — Султан Жумагулов (остается);

– министр здравоохранения — Космосбек Чолпонбаев;

– министр труда и социального развития — Таалайгуль Исакунова (остается);

– председатель Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования — Улан Рыскулов (остается);

– председатель Государственного комитета по информационным технологиям и связи — Бакыт Шаршембиев;

– председатель Госкомитета по делам обороны — Эрлис Тердикбаев;

– председатель Государственного комитета национальной безопасности — Идрис Кадыркулов.

Правительство Исакова ушло в отставку после того, как 101 депутат проголосовал за выражение вотума недоверия его кабинету министров. Через несколько часов президент Сооронбай Жээнбеков подписал указа об отставке правительства.

После этого парламентская коалиция большинства расширилась — в нее вошла фракция «Республика — Ата-Журт». Количество депутатов в альянсе фракций увеличилось с 65 до 93.

Соавтор: Айдай Эркебаева

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