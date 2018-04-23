Армянский премьер подал в отставку после массовых акций протеста

Премьер-министр Армении Серж Саргсян подал в отставку. Это произошло на фоне многотысячных протестов оппозиции, которые проходили в Ереване в течение 10 дней.

Заявление Саргсяна об отставке было опубликовано на сайте правительства.

«[Лидер армянской оппозиции] Никол Пашинян был прав. Я был неправ. Созданная ситуация имеет некоторые решения, но я не пойду ни на одно из них. Это не мое. Я покидаю пост премьер-министра страны», — сказано в заявлении.

Оппозиционер и лидер протестов Никол Пашинян пообещал провести в Ереване «победный митинг».

24 апреля в Армении проходит День памяти жертв геноцида. Руководство страны призывало граждан объединиться и решить конфликт между оппозицией и властью через диалог.

«[Это] для нас не только день национальной скорби, но и объединения. Мы не можем предстать перед миром разобщенными», — заявил 23 апреля президент Армении Армен Саркисян.

Серж Саргсян подал в отставку после мнгоготысячных протестов оппозиции. Демонстрации в Ереване начались 13 апреля. Оппозиция была недовольна тем, что Сержа Саргсяна утвердили на пост премьер-министра после того, как он дважды был президентом — он занимал этот пост в течение 10 лет.

Саргсян перед окончанием своего президентского срока провел конституционную реформу — система власти в Армении изменилась с полупрезидентской на парламентскую. Полномочия президента ограничили и перераспределили в пользу премьер-министра, который выдвигается от партии или коалиции партий, получившей большинство на выборах. На международной арене страну также будет представлять премьер, а президента страны теперь избирает парламент.

Республиканская партия Саргсяна набрала большинство голосов на выборах и образовала коалицию с националистической партией «Дашнакцутюн». В итоге коалиция большинства выдвинула на пост премьер-министра Саргсяна и парламент одобрил его кандидатуру.

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