Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями (ГСБЭП) сообщила 17 июля об обнаружении майнинг-фермы, на которой добывали биткоины.
По данным следствия, владельцы майнинг-фермы использовали более 8 тысяч устройств для добычи криптовалюты. В первоначальном пресс-релизе за 17 июля следствие сообщило, что ферма потребляла 6-7 мегаватт в месяц.
Следователи посчитали, что за такой объем потребления компания должна была заплатить 13-14 млн сомов и сравнили его с «потреблением электроэнергии несколькими микрорайонами города Бишкек».
Однако это не так.
«Клооп» проверил данные финпола и выяснил, что оплата за 6-7 мегаватт в месяц должна быть значительно ниже — не 13-14 млн сомов, а 14,3 тысяч сомов.
Эти данные говорили или об ошибке в расчетах, которые совершила финансовая полиция, или о небрежности при составлении пресс-релиза.
Журналисты связались с ГСБЭП еще раз и спросили, действительно ли потребление составляло 6-7 мегаватт в месяц.
В финансовой полиции ответили положительно и продолжили настаивать на своей версии: «Вся [майнинг-ферма] в месяц потребляла 6-7 мегаватт энергии. Это не часовая потребляемость».
6-7 мегаватт — высокая цифра потребления, но недостаточно высокая, чтобы сравнивать её с «несколькими микрорайонами Бишкека», как это сделал ГСБЭП.
Для примера мы взяли энергопотребление квартиры корреспондентки «Клоопа» — 230 киловатт/час электроэнергии в месяц. Это означает, что 6-7 мегаватт можно распределить на 30 квартир, но никак не на несколько микрорайонов.
Так в чем же была ошибка?
Дело в том, что финансовая полиция потеряла слово «тысяч», когда сообщала о 6-7 мегаваттах, настоящая цифра — 6-7 тысяч мегаватт. Сейчас это слово добавлено на официальном сайте ведомства — в пресс-службе ГСБЭП назвали это «технической ошибкой».
Несмотря на исправление, многие кыргызские издания выпустили свои материалы, опираясь на ошибочные данные финпола.
Однако и это еще не все, в сообщении ГСБЭП все еще остается другая ошибка, более фундаментальная — мегаватты нельзя использовать как единицу измерения потребляемого количества электроэнергии, потому что они означают мощность электричества.
Вместо «мегаватт» необходимо использовать «мегаватт/часы».
Это не первая ошибка финансовой полиции в расчетах, в предыдущий раз ГСБЭП неправильно посчитала количество денег, выведенных за рубеж и ошибся на 118 млн долларов. В ведомстве это объяснили «проблемой в Excel».