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Фото: «Тазабек»

Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями (ГСБЭП) сообщила 17 июля об обнаружении майнинг-фермы, на которой добывали биткоины.

По данным следствия, владельцы майнинг-фермы использовали более 8 тысяч устройств для добычи криптовалюты. В первоначальном пресс-релизе за 17 июля следствие сообщило, что ферма потребляла 6-7 мегаватт в месяц.

Первоначальный текст пресс-релиза ГСБЭП. В тексте указаны 6-7 мегаватт.

Следователи посчитали, что за такой объем потребления компания должна была заплатить 13-14 млн сомов и сравнили его с «потреблением электроэнергии несколькими микрорайонами города Бишкек».

Однако это не так.

«Клооп» проверил данные финпола и выяснил, что оплата за 6-7 мегаватт в месяц должна быть значительно ниже — не 13-14 млн сомов, а 14,3 тысяч сомов.

Эти данные говорили или об ошибке в расчетах, которые совершила финансовая полиция, или о небрежности при составлении пресс-релиза.

Журналисты связались с ГСБЭП еще раз и спросили, действительно ли потребление составляло 6-7 мегаватт в месяц.

В финансовой полиции ответили положительно и продолжили настаивать на своей версии: «Вся [майнинг-ферма] в месяц потребляла 6-7 мегаватт энергии. Это не часовая потребляемость».

6-7 мегаватт — высокая цифра потребления, но недостаточно высокая, чтобы сравнивать её с «несколькими микрорайонами Бишкека», как это сделал ГСБЭП.

Для примера мы взяли энергопотребление квартиры корреспондентки «Клоопа» — 230 киловатт/час электроэнергии в месяц. Это означает, что 6-7 мегаватт можно распределить на 30 квартир, но никак не на несколько микрорайонов.

Так в чем же была ошибка?

Дело в том, что финансовая полиция потеряла слово «тысяч», когда сообщала о 6-7 мегаваттах, настоящая цифра — 6-7 тысяч мегаватт. Сейчас это слово добавлено на официальном сайте ведомства — в пресс-службе ГСБЭП назвали это «технической ошибкой».

Исправленное сообщение финпола. В тексте появилось слово «тысяч».

Несмотря на исправление, многие кыргызские издания выпустили свои материалы, опираясь на ошибочные данные финпола.

Однако и это еще не все, в сообщении ГСБЭП все еще остается другая ошибка, более фундаментальная — мегаватты нельзя использовать как единицу измерения потребляемого количества электроэнергии, потому что они означают мощность электричества.

Вместо «мегаватт» необходимо использовать «мегаватт/часы».

Это не первая ошибка финансовой полиции в расчетах, в предыдущий раз ГСБЭП неправильно посчитала количество денег, выведенных за рубеж и ошибся на 118 млн долларов. В ведомстве это объяснили «проблемой в Excel».

Соавторы: Савия Хасанова, Эльдияр Арыкбаев

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