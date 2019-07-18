«Клооп» проверил данные финпола и выяснил, что оплата за 6-7 мегаватт в месяц должна быть значительно ниже — не 13-14 млн сомов, а 14,3 тысяч сомов.

Эти данные говорили или об ошибке в расчетах, которые совершила финансовая полиция, или о небрежности при составлении пресс-релиза.

Журналисты связались с ГСБЭП еще раз и спросили, действительно ли потребление составляло 6-7 мегаватт в месяц.

В финансовой полиции ответили положительно и продолжили настаивать на своей версии: «Вся [майнинг-ферма] в месяц потребляла 6-7 мегаватт энергии. Это не часовая потребляемость».

6-7 мегаватт — высокая цифра потребления, но недостаточно высокая, чтобы сравнивать её с «несколькими микрорайонами Бишкека», как это сделал ГСБЭП.

Для примера мы взяли энергопотребление квартиры корреспондентки «Клоопа» — 230 киловатт/час электроэнергии в месяц. Это означает, что 6-7 мегаватт можно распределить на 30 квартир, но никак не на несколько микрорайонов.