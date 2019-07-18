В правоохранительных органах «Клоопу» сообщили, что бывшего вице-премьер-министра Шамиля Атаханова 18 июля забрали на скорой помощи перед началом допроса из здания МВД.

Но издание Kaktus Media сообщило, что следователь вызвал скорую Атаханову уже во время допроса.

Атаханова задержали в мае этого году по возобновившемуся делу об освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Власти возобновили дело об освобождении Батукаева весной 2019 года.

После возобновления уголовного дела милиция задержала врачей, судью, который выносил решение по этому делу, и прокурора.

Дело Батукаева может стать одним из поводов для привлечения к ответственности Атамбаева. Параллельно с расследованием его оппонент и президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал закон, согласно которому экс-президентов могут лишать неприкосновенности и привлекать к уголовной ответственности. Конфликт между Атамбаевым и Жээнбековым длится более года.