Бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева 18 июля в третий раз вызвали на допрос в МВД. Атамбаев должен явиться на допрос утром 19 июля. Повестку доставили к нему домой в Кой-Таш, уже несколько недель дежурят его сторонники.

Его адвокат Сергей Слесарев сообщил информагентству 24.kg, что Атамбаев не поедет на допрос.

«Я намерен подготовить письмо министру внутренних дел Кашкару Джунушалиеву и объяснить, что вызывать Атамбаева на беседу в милицию следователи не имеют права. Поскольку у него неприкосновенность и приглашения такого рода противозаконны», — заявил Слесарев.

Это уже третий документ от МВД, по которому бывший президент обязан явиться на допрос в Следственную службу. Две предыдущих повестки Атамбаев проигнорировал и назвал их «правовым беспределом».

«Хотя бы один человек в стране должен показать пример того, как надо противостоять беззаконию. Этот беспредел надо кому-то остановить», — ранее заявлял бывший президент на встрече с журналистами.

Атамбаева решили допросить после того, как парламент лишил его статуса экс-президента и неприкосновенности, чтобы привлечь его к ответственности.

Депутаты обвинили его в освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, незаконном завладении земель и лоббировании компаний для поставки угля на ТЭЦ Бишкека. Все это происходит на фоне конфликта Атамбаева с нынешним президентом Сооронбаем Жээнбековым.