Власти Бишкека считают, что тарифы на холодную воду необходимо повысить из-за того, что денежных поступлений от граждан не хватает на то, чтобы заменить изношенное оборудование.

«Высокая степень износа сетей и сооружений может привести к срыву водоснабжения и водоотведения, для восстановления которых потребуется вложение значительных финансовых и трудовых ресурсов», — объяснили в мэрии.

По данным мэрии, больше половины всех водоводов и канализационных систем Бишкека полностью изношены, а «Бишкекводоканал» не может их заменить из-за убытков.

«В 2017 году [убытки составили] 94,2 млн сомов, а в 2018 — 89,8 млн сомов […] Кроме этого, подорожали реагенты для очистки воды и стоков, горюче-смазочные материалы, наряду с этим ежегодно растет инфляция и повышается курс валют», — сообщили в мэрии.

Ранее депутаты бишкекского горкенеша вынесли на общественное обсуждение проект о повышении тарифов на воду и канализацию в полтора раза.

Если это предложение будет принято, то кубометр воды подорожает с 5,38 до 8,1 сома. Для бюджетных организаций тариф повысится с 7,38 до 9,1 сома, а для прочих потребителей вода подорожает с 9,15 до 13 сомов.

Депутаты также предложили поднять тарифы и на канализацию — стоимость может возрасти с 1,2 до 2,3 сомов. Предложение по увеличению цен также объяснили тем, что нынешние тарифы убыточны.