Правительства двух стран договорились о совместном производстве автобусов и сельскохозяйственной техники на кыргызско-узбекском форуме. Кроме того, подписаны двусторонние контракты на поставку товаров на сумму более 200 млн долларов.
В Ташкенте 6 октября прошел кыргызско-узбекский бизнес-форум, на котором правительства Кыргызстана и Узбекистана договорились о совместном производстве автобусов и сельскохозяйственной техники.
Однако, подробности этого соглашения пока неизвестны.
Также стороны договорились о создании дилерских центров, поставках кабельного оборудования, строительстве торгово-развлекательного центра в Оше и филиале технической школы «Артель».
Кыргызское и узбекское правительство заключили контракты на поставку товаров на сумму более 200 млн долларов.
Министерство экономики Кыргызстана сообщает, что на форуме подписаны меморандумы о сотрудничестве между автомобилестроительными фирмами и союзами ювелиров двух стран.
Кроме того, Кыргызстан сможет поставлять в Узбекистан шины, воду, мед, растительное масло, натуральный камень и травертин.
Министр экономики Кыргызской Республики Артем Новиков заявил, что нужно увеличивать товарооборот между странами.
«Не нужно конкурировать между собой, нужно совместно и сплоченно конкурировать на рынках третьих стран», — заявил Новиков.
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