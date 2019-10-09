Что случилось?

В социальных сетях и некоторых кыргызскоязычных СМИ 8 октября появилась информация, что бывший телохранитель Алмазбека Атамбаева Эркин Мамбеталиев подарил правоохранителям два внедорожника Chevrolet Suburban.

Позже появилось видео, где два автомобиля стоят возле небольшого здания, похожего на отделение милиции. На территории рядом со зданием выстроены в ряд около 10 человек в военной форме. Еще несколько человек в форме ходят по территории. Также на видео изображены несколько человек в гражданской одежде, один из которых, предположительно Эркин Мамбеталиев.

Что говорят правоохранители?

Изначально СМИ сообщали, что два джипа были подарены пограничникам, однако в Госпогранслужбе заявили, что не получали автомобилей в подарок.

«Судя по фото, внедорожники вручили внутренним войскам МВД, которые дислоцируются в Баткенской области», — заявили в Госпогранслужбе.

В МВД назвали «неправдой» информацию о подаренных Мамбеталиевым джипах. Согласно информации, распространенной министерством, эти два внедорожника «были остановлены милиционерами Кадамжайского района Баткенской области».

«Сейчас вышеуказанные автомашины проверяются», — указано в заявлении МВД. Несмотря на наличие видео, в МВД «Клоопу» заявили, что «больше ничего добавить не могут».

Позже МВД удалило свой пресс-релиз с сайта.

Скриншот из Google, однако сейчас страница не доступна.

В УВД Баткенской области сообщили, что автомобили были остановлены «за тонировку на передних боковых стеклах».

«На эти автомашины были составлены протокола о нарушениях, после чего их вернули владельцу», — говорится в официальном заявлении ведомства.

Кто такой Мамбеталиев?

Мамбеталиев был телохранителем бывшего президента Алмазбека Атамбаева до 2005 года. Его связывают с криминальным авторитетом Рыспеком Акматбаевым.

По данным радио «Азаттык», он являлся членом организованной преступной группировки и привлекался к ответственности по обвинению в убийстве восьми человек в 2005 году. Суд приговорил его к пожизненному лишению свободы за тройное убийство.

Родственники и адвокаты продолжали настаивать на его невиновности и в 2010 году его дело пересмотрели по вновь открывшимся обстоятельствам. Его отпустили после пересмотра дела.