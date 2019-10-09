Представительство МВД Кыргызстана в России сообщило, что полиция Новосибирска возбудила два уголовных дела из-за массовой драки, в которой приняли участие уроженцы Кыргызстана. Дела возбуждены по статьям «Хулиганство» и «Вымогательство».

«В территориальные органы были доставлены 25 человек, которые после допроса были отпущены. Пятерым пострадавшим оказана медицинская помощь, двое из них были госпитализированы», — сообщило МВД.

Массовая драка возле крупнейшего рынка Новосибирска произошла днем 7 октября. По информации российских СМИ, на месте драки прозвучали выстрелы, а также были сожжены две машины.

Представитель кыргызской диаспоры Жаркынбай Тойтуков сообщил изданию «Настоящее время», что на рынке работают в основном выходцы из Центральной Азии — они торгуют овощами и фруктами. По его словам, «бандиты» приходили и «постоянно грабили» продавцов.

«В тот день не выдержали, вызвали на тет-а-тет. Приехали они группировкой, стычка была с ними. Травматика, пару человек, нашим гражданам попало», — заявил Тойтуков.

В том же репортаже один из очевидцев рассказал, что местная группировка «Тамерлан» «несколько лет давит и грабит» местных продавцов. По его словам, полиция «вместо того, чтобы задержать преступников, дают уйти вооруженным людям».

В посольстве Кыргызстана в России сообщили, что дело о массовой драке в Новосибирске находится на личном контроле у посла.