Пресс-служба ГУВД Чуйской области сообщила, что милиция Кемина начала расследование в отношении 28-летнего мужчины, подозреваемого в изнасиловании своей бывшей жены. Пострадавшая женщина обратилась с заявлением в милицию 5 октября.

На фейсбуке-странице «БеспределKG» 9 октября разместили публикацию, автор которой заявил, что подозреваемый в изнасиловании — близкий друг начальника местной милиции.

«Следователя зовут Маматбеков Рустам. Он говорит, что дал следственное поручение на задержание [подозреваемого]. Но его не задерживают, так как он является близким другом начальника [милиции] по имени Азис и ему покровительствуют другие сотрудники», — утверждает автор публикации.

В пресс-службе ГУВД Чуйской области «Клоопу» сообщили, что начата служебная проверка информации, размещенной в интернете.

«9 октября согласно следственному поручению сотрудниками милиции [подозреваемый] был доставлен в ОВД Кеминского района. В настоящий момент он находится у сотрудников Следственной службы для дачи показания по факту случившегося», — добавили в пресс-службе.