Первым изданием, которое опубликовало фотографию, стала газета «Дело №». Журналисты сообщили, что в редакцию фото прислал читатель.

На фото изображена группа мужчин, среди которых можно узнать бывшего замглавы таможни Райымбека Матраимова.

Изображение не очень качественное, поэтому журналисты предположили, что справа от него стоит действующий глава таможни Алтынбек Торутаев, а слева — министр Евразийской экономической комиссии по таможенному сотрудничеству Нурлан Акматов.

Райымбек Матраимов в центре.

Представители таможенной службы сообщили, что эта фотография была сделана в 2015 году в пригороде Оша.

«В то время Райымбек Матраимов занимал должность начальника Ошской таможни. Он прослужил на различных должностях в системе таможенных органов с 1997 по 2017 год», — процитировало ведомство Kaktus Media.

В службе также заявили, что на фотографии изображен Шарабидин Марифов, который погиб в автокатастрофе осенью 2017 года.

Почему это важно?

Райымбек Матраимов — долгое время был одним из самых непубличных чиновников в Кыргызстане. Его семья считается одной из самых богатых и влиятельных в стране, а в народе его прозвали «Райым-миллион».

Общественное внимание к личности Райымбека Матраимова возросло после журналистского расследования «Азаттыка», которое выпустили в начале 2017 года. Тогда журналисты обнаружили у него дорогую недвижимость и бизнес, хотя его официально задекларированный доход составлял около 8,5 тысяч долларов в год.

Матраимов стал публичнее после того, как осенью 2017 года его уволили с должности замглавы таможни. Он опротестовал это решение в суде, и весной 2019 года Верховный суд постановил восстановить его в должности.

Райымбек Матраимов также публично выступил против бывшего президента Алмазбека Атамбаева, который после ухода с поста главы государства начал обвинять его в связях с Сооронбаем Жээнбековым.

Весной 2019 года семья Матраимовых вновь оказалась в центре общественного внимания — журналисты «Азаттыка» опубликовали расследование о выводе из Кыргызстана 700 млн долларов и заявили, что к этому могут быть причастны именно Матраимовы.

Брат Райымбека и депутат парламента Искендер Матраимов опроверг доводы журналистов и назвал расследование «заказным». Также в январе 2019 года по указу президента финполиция начала проверку имущества Райымбека Матраимова. На какой стадии проверка и когда она закончится — неизвестно до сих пор.