Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Кыргызстана сообщила 7 октября, что председателем Сарууйского айылного кенеша избрана Айнура Оморова, ее кандидатуру поддержали 12 человек из 21-ого.

22 сентября в селе Саруу прошли выборы в местный кенеш, которые вызвали общественный резонанс — мужчины, которые баллотировались в депутаты выступили против соблюдения женской квоты. Они заявили, что «это нарушает права джигитов».

Они даже написали обращение на имя президента страны Сооронбая Жээнбекова, в Жогорку Кенеш и в ЦИК с просьбой отменить соблюдение квоты.

Председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова заявила, что прошедшие выборы стали первыми в Саруу, где были применен новый закон о соблюдении не менее 30% мандатов для женщин.