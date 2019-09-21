Около 70 мужчин-кандидатов в депутаты кенеша села Саруу Иссык-Кульской области написали письма президенту, депутатам парламента и Центризбирком и пожаловались на 30% квоту для женщин в местные органы власти.

Мужчины считают, что гендерная квота нарушает их «права джигитов», приведет к конфликту между мужчинами и женщинами, и подорвет «доверие населения к избирательной системе».

«Избрание депутатами от одного избирательного округа трех женщин, даже если они не набрали голосов, говорит о том, что не принимаются во внимание наши мужские права и может привести к конфликтам между мужчинами и женщинами», — пишут они.

Мужчины угрожают сорвать выборы в местный кенеш, которые должны пройти 22 сентября, если гендерные квоты не пересмотрят.

Закон, предусматривающий 30% квоты для женщин, был подписан месяц назад президентом Сооронбаем Жээнбековым.

Последние три года количество женщин-депутатов по всей стране не превышало 11 процентов. Сейчас среди 8700 народных избранников по всей стране их чуть менее тысячи.

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