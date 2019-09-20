Организаторка заявила, что за день до акции с ней связались из милиции и попросили не проводить шествие, потому что «ЛГБТ и плохие организации, которые противоречат кыргызским традициям, могут к ним присоединиться».

Первомайский суд Бишкека запретил все мирные шествия в центре города, проходящие с 17 по 30 сентября в Первомайском районе. Под запрет попало мирное шествие «Бишкек за климат», запланированное на 20 сентября.

Суд принял такое решение на основе прошения Первомайской администрации, которая объяснила запрет «фактами религиозно-экстремистских проявлений» и тем, что «бессрочные мирные акции […] вызывают беспокойство и озабоченность граждан».

«Как показывает практика, лидеры и организаторы подобных собраний с участием большого скопления людей не контролируют процесс, в итоге создаются заторы, помехи движению транспорта, перекрываются пешеходные переходы и основные автомобильные магистрали», — цитирует суд прошение администрации.

Первомайская администрация также считает, что проведение митингов «нарушает стабильность функционирования жизнедеятельности города». В качестве примера акимиат приводит серии прошедших и предстоящих акций протеста.

Согласно решению суда, все мероприятия в Первомайском районе Бишкека должны быть перенесены в сквер на пересечении улиц Щербакова и Боталиева, который находится на северной окраине города.

«Собираются использовать ЛГБТ»

Организаторка акции Ажара Рустамова подтвердила «Клоопу», что шествие пришлось отменить.

По ее словам, это произошло после того, как с ней встретились представившиеся сотрудниками Первомайского РОВД, которые «вели себя крайне агрессивно».

«Запрет был объяснен очень невнятными причинами по типу: «Ваше шествие собираются использовать ЛГБТ» и беспорядками на границе [с Таджикистаном]. Мне также сказали, что если шествие все-таки состоится, то всех протестующих арестуют, а ответственной буду я», — сказала она.

Рустамова добавила, что не согласилась переносить акцию на окраину Бишкека, потому что смысл шествия в том, чтобы привлечь внимание, а не остаться незамеченными. По ее словам, марш должен был начаться от площади Победы до здания парламента.

«Я очень разочарована тем, что Бишкек снова не станет частью глобального движения, а люди будут задыхаться грязным воздухом, пока государственные деятели крадут наше будущее ради собственной наживы», — сказала она.

ГУВД Бишкека оказалось недоступно для комментариев на момент публикации материала.

Всемирная борьба за климат

В августе 2018 года шведская эко-активистка и школьница Грета Тунберг отказалась посещать школу до всеобщих выборов в Швеции в сентябре.

Каждый день в течение двух недель Тунберг сидела у здания парламента с плакатом «Школьная забастовка за климат». Среди ее требований было снижение парниковых выбросов в атмосферу.

За два дня до выборов школьница заявила, что продолжит бастовать каждую пятницу до тех пор, пока Швеция не присоединится к Парижскому соглашению, регулирующему меры по снижению углекислого газа в атмосфере.

Вскоре её примеру последовали школьники и студенты по всему миру. В 2019 году прошел ряд забастовок по всему миру — последняя проводится с 20 по 27 сентября в 150 странах.

Над текстом работали: Камила Баймуратова, Евгения Михайлиди, Айзирек Иманалиева, Эльдияр Арыкбаев