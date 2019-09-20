В финале Чемпионата мира кыргызская борчиха Айсулуу Тыныбекова одолела действующую чемпионку из Болгарии Тайбе Юсейн со счетом 5:3. Тыныбекова стала первой спортсменкой из Кыргызстана со званием чемпиона мира.

На Чемпионате мира по борьбе в Нур-Султане спортсменка выступала в весовой категории до 62 кг. Ранее Тыныбекова одолела мексиканку Алехандру Ромеро Бониллу и одержала победу в бою над японской спортсменкой Юкакой Каваи.

В ¼ турнира Тыныбекова одолела соперницу из Украины Юлию Ткач-Остапчук и автоматически получила путевку на Олимпийские игры в 2020 году. В полуфинале кыргызстанка одержала победу над спортсменкой из Северной Кореи Жонг Сим Рим.

Тыныбекова — борчиха вольного стиля и трехкратная чемпионка Азии. Она дважды участвовала на Олимпийский играх, но не получила медали.

Ранее лицензию на участие в Олимпийских играх 2020 года уже получили другие кыргызские спортсмены: пловец Денис Петрашов, борец Атабек Азизбеков и легкоатлетка Юлия Андреева.