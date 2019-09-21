Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения предложило снизить штрафы за некоторые нарушения правил дорожного движения с трех тысяч сомов до одной тысячи.

Ведомство предложило правительству внести поправки в Кодекс о нарушениях, законопроект вынесли на общественное обсуждение.

ГУОБДД хочет снизить штрафы за несоблюдение требований дорожных знаков, разметки и остановки перед стоп-линией, а также нарушение правил обгона. пользования осветительными приборами, стоянки и безопасной дистанции.

Правда в случае выезда на встречную штрафы останутся в прежних размерах.

Снизить штрафы предлагали и ранее — кроме самих нарушителей об этом говорили депутаты, премьер-министры Мухаммедкалый Абылгазиев и глава ГРС Алмаз Мамбетов, сделавший это после выплаты штрафов за нарушение ПДД.

За нарушения на дорогах автолюбителей могут оштрафовать на сумму от 1000 до 5550 сомов.

Власти страны считают запуск «Безопасного города» в Бишкеке «успешным» и заявляют, что количество нарушений правил дорожного движения сократилось на треть.