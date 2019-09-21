О задержании Егора Скобеева, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах, сообщили сразу несколько изданий. Они сообщили, что заведующего сектором анализа прогнозирования аппарата правительства подозревают в коррупции.

«Азаттык» утверждает, что по решению Первомайского суда Скобеева водворили в СИЗО Госкомитета нацбезопасности до ноября.

Скобеев — один из чиновников, отвечавших за реализацию проекта «Безопасный город». Буквально несколько дней назад. 17 сентября, премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев поблагодарил его за первый этап проекта.

Скобеев работал в Аппарате правительства с 2007 года, отвечал за отдел обороны и правопорядка. На госслужбе выслуга в 20 лет, имеет чин полковника милиции и советника госслужбы первого класса.